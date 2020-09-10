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黃國園黨部人事風暴 新任主委蔡忠誠：知道于北辰委屈

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
國民黨黃國園黨部主委于北辰遭撤換一事近日引發外界關注，新任主委蔡忠誠今邀請媒體茶敘說明此事。記者高宇震／攝影
國民黨黃國園黨部主委于北辰遭撤換一事近日引發外界關注，新任主委蔡忠誠今邀請媒體茶敘說明此事。記者高宇震／攝影

國民黨黃國園黨部主委于北辰遭撤換一事近日引發外界關注。新任主委蔡忠誠今邀請媒體茶敘時表示，自己是一周前才接到通知，坦言主委人事異動造成外界風雨不斷，有很多不同的解讀，近日剛上任時也曾致電于北辰談論此事，知道他有委屈，也鼓勵他。

蔡說，很多黨員都很憂心，希望此事告一段路，「人和政通」上任後在桃園能和地方黨部有很好的聯繫。至於外界傳黃國園有多位幹部對此事不滿而辭職，他回應，目前黃國園有100多位幹部，只有6、7位因為生涯規畫選擇離開，而他們多是于前主委的同學，大家情義相挺是人之常情，這可以理解。

對於于北辰的解職原因，蔡忠誠表示，源起於就是黃復興7月動員黨員到立法院輪班抗議，由於抗議現場無人協調調度指揮，于北辰詢問臧幼俠如何處置，兩人發生口角，大家都是有高度的人，「不是小朋友，沒辦法吵一吵就能玩在一起」，慢慢衍生做法與想法上的落差。

蔡忠誠也強調，黨部主委氏是義務職，算是志工，採一年一聘，時間到了做人事上的調整，沒有所謂「開除」、用詞不夠精準。至於國民黨主席江啟臣對此事表達不知情，他說，在組織體系中必須要有報告，在過程中可能有誤解，也沒有所謂的「黨中有黨」，主席說不知情一事他則說不便評論。

國民黨 江啟臣 立法院

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