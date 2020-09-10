新住民發展基金修法大砍新住民代表比率 新二代抗議

雖然政府這幾年疾呼「新南向」，蔡英文總統在選舉時也提出將擴大「新住民發展基金」補助，但移民署日前送出「新住民發展基金收支保管及運用辦法」的修正案中，卻以「提升效能」為由大砍基金管理會的新住民代表，讓新住民團體非常不滿，新二代的代表上午前往內政部抗議，提出「新住民等團體席次必須至少達總席次的二分之一」及「建立公開透明的遴選機制」兩項訴求。

移民署表示，基金管理會的人數，將從現行33人調降為29人，並將每兩個月開一次會，縮減為每三個月開一次會，希望藉此優化補助案件審議程序及執行效益，但是現任的基金審查委員洪滿枝則透露，審查效能不高的原因在於移民署並未事先提供審查資料給委員，這才是效率不佳的主因，反而應該提高新住民參與率。

新二代團體「新二代青年前進陣線」表示，新住民的代表性嚴重不足，加上會議次數減少，基金運用將更難發揮效能。因此團體提出兩點訴求:

一、調整不同身分別委員的組成比例，新住民、新二代，以及民間團體席次必須至少達總席次的二分之一。