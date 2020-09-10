聽新聞
test
0:00 / 0:00
新住民發展基金修法大砍新住民代表比率 新二代抗議
雖然政府這幾年疾呼「新南向」，蔡英文總統在選舉時也提出將擴大「新住民發展基金」補助，但移民署日前送出「新住民發展基金收支保管及運用辦法」的修正案中，卻以「提升效能」為由大砍基金管理會的新住民代表，讓新住民團體非常不滿，新二代的代表上午前往內政部抗議，提出「新住民等團體席次必須至少達總席次的二分之一」及「建立公開透明的遴選機制」兩項訴求。
移民署表示，基金管理會的人數，將從現行33人調降為29人，並將每兩個月開一次會，縮減為每三個月開一次會，希望藉此優化補助案件審議程序及執行效益，但是現任的基金審查委員洪滿枝則透露，審查效能不高的原因在於移民署並未事先提供審查資料給委員，這才是效率不佳的主因，反而應該提高新住民參與率。
新二代團體「新二代青年前進陣線」表示，新住民的代表性嚴重不足，加上會議次數減少，基金運用將更難發揮效能。因此團體提出兩點訴求:
一、調整不同身分別委員的組成比例，新住民、新二代，以及民間團體席次必須至少達總席次的二分之一。
二、建立公開透明的遴選機制。代表出席的各身分別委員應由政府召開足夠場次的公聽會，制定遴選辦法組成，力求委員組成過程及標準公開透明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言