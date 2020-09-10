新二代反對下修新住民代表席次 移民署：總數比例提高

多位新住民第二代今天表示，移民署近日公告「新住民發展基金收支保管及運用辦法」修正草案中，刪減基金管理委員會的新住民和團體代表席次，他們要求將新住民、新二代和民間團體的席次提升到總席次的二分之一，也要有公開透明的遴選機制；移民署表示，表面上看起來數字減少，但新法將新住民明確入法，總數比例也提高，讓各種聲音都能衡平。

「新二代青年前進陣線」今天到內政部前陳情，母親是越南新住民的台北教育大學學生陳俊宇表示，這次修法將新住民和團體代表從11位下修到7位，移民署宣稱要擴大新住民參與，但字面上卻沒有明確保障，根本是退步的修法。

台越新二代劉千萍說，移民署說委員席次總數下修，是為了提高會議效率，但公告的版本卻唯獨犧牲新住民及團體代表的發聲空間，新法極不尊重新住民委員的專業，不能接受這個修法版本。

移民署表示，舊法並未明定新住民代表，新法修正為「新住民及相關民間團體代表」，新住民或從事新住民服務工作的民間團體皆有機會擔任委員，目前許多新住民在教育、學術及廣播媒體各方面都有傑出表現，都會納入專家學者遴選的參考。

移民署移民事務組組長黃齡玉說，未來新住民、民間團體、專家學者的比例是7比5比5，讓各種聲音都能衡平，也希望多元化更有助於基金推動，新住民的代表性不會因為數字變更而弱化，反而因為變7，總數比例從21%提高到24%，希望在整個基金的代表性是升高的，代表性也更加多元化，希望透過修改讓基金用運作更加有效率。