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于北辰被解職爭議 江啟臣：造成當事人不舒服比較遺憾

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨黃復興黃國園黨部前主委于北辰日前接受廣播專訪，自認自己是國民黨改革的烏鴉，不是絆腳石。記者潘俊宏／攝影
國民黨黃復興黃國園黨部前主委于北辰日前接受廣播專訪，自認自己是國民黨改革的烏鴉，不是絆腳石。記者潘俊宏／攝影

國民黨黃國園黨部前主委于北辰周日全代會遭黃復興黨部以密令解職，引發于反彈。國民黨主席江啟臣中午受訪時表示，已經要求黃復興黨部以後人事、業務相關的調整、處理都應該要謹慎，而且要做好溝通，一定要避免造成當事人不舒服。

江啟臣強調，于北辰此次人事案是「黃復興黨部內部的人事調整」，可能造成當事人一些不舒服，這是比較遺憾的地方，或許過程當中有一些可以溝通的更好，不要造成一些誤解之處。

至於事先是否知情，江啟臣則不願意多談。

不過于北辰人事案，意外引爆中常委黃敬平請辭常委職務表達不滿。據了解，黃的辭呈已送達黨中央，辭職生效後，將依據黨章規定，由本屆常委選舉中落選頭的新北市議員林金結遞補。

至於黃敬平今年度應繳的50萬元黨公職分攤金，黨部人士表示，已經完成繳交。

國民黨黃國園黨部前主委于北辰周日全代會遭黃復興黨部以密令解職，國民黨主席江啟臣(見圖)中午受訪時表示，已經要求黃復興黨部以後人事、業務相關的調整、處理都應該要謹慎，而且要做好溝通，一定要避免造成當事人不舒服。。記者周志豪／攝影
國民黨黃國園黨部前主委于北辰周日全代會遭黃復興黨部以密令解職，國民黨主席江啟臣(見圖)中午受訪時表示，已經要求黃復興黨部以後人事、業務相關的調整、處理都應該要謹慎，而且要做好溝通，一定要避免造成當事人不舒服。。記者周志豪／攝影

黃復興黨部 江啟臣

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