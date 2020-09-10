邱顯智妻嗆「露胸博板面，污辱智商」 賴品妤開直播狂嗆時力

聯合新聞網 / 綜合報導
「品學戀」曝光後，民進黨立委賴品妤9日晚間首度開直播。圖擷自賴品妤臉書
「品學戀」曝光後，民進黨立委賴品妤9日晚間首度開直播。圖擷自賴品妤臉書

民進黨立委賴品妤被爆與甫退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學熱戀中，兩人對外界大方認愛，不過時代力量對此發聲明希望大眾將議題拉回討論公共討論，連時力立委邱顯智的妻子黃琬婷也留言回應「我認為要幫女人爭一口氣就好好認真問政，不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞...人重自重」。對此，賴品妤在昨（9日）晚開直播重砲痛批時代力量。

自「品學戀」曝光後，賴品妤與曾玟學大方認愛，獲得多數網友的祝福與支持。不過，臉書粉專「高度台味」8日貼出一張留言擷圖，內容為邱顯智妻子黃琬婷留言回覆網友，批評賴品妤，「我是認為要幫女人爭一口氣就好好認真問政，不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞...人重自重」。

對於網友反問「穿什麼衣服這種事與問政無關，不會因為有穿或沒穿就比較會問政」，黃琬婷再度回應，「衣著當然是個人自由，但是用衣服來博板面還沾沾自喜，這是在羞辱大家的智商」。對此，「高度台味」也忍不住留言寫下「女人何苦為難女人」。

而「品學戀」曝光後引發話題，時代力量發聲明，表示希望大眾將議題拉回討論公共討論，別為私領域事件模糊焦點。這也讓賴品妤相當不滿，9日晚間開直播怒轟。賴品妤在直播中點名開嗆時代力量，她表示不懂為何要發聲明，且內容無法令她苟同，她表示，事件爆發後，時力有不少黨公職或黨務人員都對此寫出很多厭女的話。她也質疑，所以當女人受到網路上的性別羞辱時，並不是一個很重要的議題？

對於穿著引發話題，她也回應，之前有些照片被媒體拿出來寫成新聞，那其實是我的日常，拍了照放在私人的IG，「我看不出來跟我的專業有什麼關係，我根本不願意去為了迎合這些人，來決定我今天要穿什麼」。她痛批，時力會講出這樣的話，「完全是雙重標準」，因為時力的黨公職在各種場合也不是沒有看過布料較少的穿著，完全不懂這樣發言的人是什麼心態。

時力立委邱顯智的妻子黃琬婷留言批評賴品妤穿著，「別整天露胸博板面，羞辱大家的智商」。圖擷自「高度台味」粉專
時力立委邱顯智的妻子黃琬婷留言批評賴品妤穿著，「別整天露胸博板面，羞辱大家的智商」。圖擷自「高度台味」粉專

時代力量 賴品妤 邱顯智

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