國中歷史新課綱沒三國 李眉蓁：下一代要打電動才知？

國中新歷史課本的課綱中，看不到三國、魏晉南北朝、漢高祖劉邦、中國歷史上唯一女皇帝武則天等相關歷史，曾參選高雄市長補選的高雄市議員李眉蓁今天在臉書批判這樣的歷史課綱「實在荒謬」，明眼人也看的出來「就是去中」，未來下一代要知道以前的歷史，可能要從電動遊戲上得知。

李眉蓁在臉書上發文表示，這是「殘缺的歷史課綱」，「這樣的課綱讓人不懂」、「亡國必先亡史」。

她表示，溯祖尋根是長輩們都會教子孫做的事，就是告訴後代子孫們「不能忘本」。在台灣，除了原住民朋友的祖先外，多數人的先輩，，絕大多數都是從大陸跨越「黑水溝」而來，不論先人是明鄭、清朝、甚至民國38年後遷徙到台灣，都無法不承認中華文化和歷史就是我們共同的根源，但現在看到的歷史課綱卻是支離破碎又殘缺，沒三國魏晉南北朝、缺武則天，史記、漢書直接消失，實在荒謬，未來我們的下一代要知道以前的歷史難道是要從電動遊戲上得知嗎？

她說，把中華歷史給解離了，卻用另一個離譜說法的「略古詳今」來解釋，並強調「東亞已形成共同文化圈的民族教流史」，試問，曾幾何時中華文化被摒棄而變成東亞共同文化圈？

李眉蓁強調，儘管教育部長潘文忠再三說新課綱非「去中國化」，但實際上主管機關完全掌握課審委員的人選，社會反彈再大又如何！就是說一套做一套，不是明眼人也看的出來「就是去中」。「大家可以想想，全世界又有那個國家還是政黨會如此對待自己國家的歷史，並做如此貶抑？」