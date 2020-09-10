快訊

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

曾玟學千字文護賴品妤：離開時力與戀情無關

國中歷史新課綱沒三國 李眉蓁：下一代要打電動才知？

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
對於國中的歷史新課綱，高雄市議員李眉蓁批判那就是「去中」。圖／本報資料照片
對於國中的歷史新課綱，高雄市議員李眉蓁批判那就是「去中」。圖／本報資料照片

國中新歷史課本的課綱中，看不到三國、魏晉南北朝、漢高祖劉邦、中國歷史上唯一女皇帝武則天等相關歷史，曾參選高雄市長補選的高雄市議員李眉蓁今天在臉書批判這樣的歷史課綱「實在荒謬」，明眼人也看的出來「就是去中」，未來下一代要知道以前的歷史，可能要從電動遊戲上得知。

李眉蓁在臉書上發文表示，這是「殘缺的歷史課綱」，「這樣的課綱讓人不懂」、「亡國必先亡史」。

她表示，溯祖尋根是長輩們都會教子孫做的事，就是告訴後代子孫們「不能忘本」。在台灣，除了原住民朋友的祖先外，多數人的先輩，，絕大多數都是從大陸跨越「黑水溝」而來，不論先人是明鄭、清朝、甚至民國38年後遷徙到台灣，都無法不承認中華文化和歷史就是我們共同的根源，但現在看到的歷史課綱卻是支離破碎又殘缺，沒三國魏晉南北朝、缺武則天，史記、漢書直接消失，實在荒謬，未來我們的下一代要知道以前的歷史難道是要從電動遊戲上得知嗎？

她說，把中華歷史給解離了，卻用另一個離譜說法的「略古詳今」來解釋，並強調「東亞已形成共同文化圈的民族教流史」，試問，曾幾何時中華文化被摒棄而變成東亞共同文化圈？

李眉蓁強調，儘管教育部長潘文忠再三說新課綱非「去中國化」，但實際上主管機關完全掌握課審委員的人選，社會反彈再大又如何！就是說一套做一套，不是明眼人也看的出來「就是去中」。「大家可以想想，全世界又有那個國家還是政黨會如此對待自己國家的歷史，並做如此貶抑？」

課綱 李眉蓁 高雄市

延伸閱讀

蘇揆要朱立倫別酸 他整理蘇氏十大酸語錄

李眉蓁抄襲案 指導教授林德昌拒說明

柯文哲「美豬窮人吃」引論戰 趙少康與王定宇對賭

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

相關新聞

台東宣示學生午餐用國產豬 饒慶鈴：學生健康我來顧

針對美豬將於110年開放進口，為守護台東縣學童健康，台東縣政府今結合縣府相關處局、學校、團繕業者宣布學校午餐使用國產在地...

國中歷史新課綱沒三國 李眉蓁：下一代要打電動才知？

國中新歷史課本的課綱中，看不到三國、魏晉南北朝、漢高祖劉邦、中國歷史上唯一女皇帝武則天等相關歷史，曾參選高雄市長補選的高...

曾玟學千字文護賴品妤：離開時力與戀情無關

苗栗縣議員曾玟學宣布退出時代力量後被媒體直擊與民進黨立委賴品妤熱戀。曾玟學今天發文指出，時力黨務人員對賴品妤不斷言論騷擾...

紐約僑界挺台入聯 疫情下新世代創意發聲

紐約僑界每年挺台入聯的遊行今年因疫情停辦，新世代絞盡腦汁，擬以製作台灣防疫關懷包、在時報廣場登廣告等方式發聲，搭配政府舉...

海峽論壇前 「蔡王會」先登場

國民黨委由立法院前院長王金平組代表團參加「海峽論壇」，總統府昨天證實，蔡英文總統上個月曾接見王金平，王曾提及可能應邀出席...

李登輝住院174天 醫費逾600萬

前總統李登輝今年二月八日因喝牛奶嗆到，被送往台北榮總檢查，七月卅日病逝，總計住院一七四天，醫療費用超過六百萬元。

19日復出？ 韓國瑜：單純聚會

高雄巿前市長韓國瑜遭罷免後，政壇傳出他有意問鼎國民黨主席或參選台北市長。韓國瑜本月十九日將到新竹參加陸軍官校專修班年會，...

綠營2022北市長選舉沒希望了？周玉蔻點名「這些人」選不上

國民黨備戰2022台北市長選舉，青壯派立委蔣萬安代表藍營出戰的呼聲最高。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹6日表示，蔣萬安已回應要參選2022台北市長，同時台北市議員羅智強也表達參選意願，更不排除「強強聯手」。對此，資深媒體人周玉蔻昨（8）日同時邀請國民黨和民進黨發言人上廣播節目，聊聊2022台北市長選舉議題，更直言「你們（民進黨）玩完了，看起來台北市長就輸了」。

第3度參加北律律師節晚會 蔡英文感謝推動司改

總統蔡英文今晚間出席台北律師公會舉辦的律師節晚會，她致詞時表示，律師法大幅度修正，明年元旦第一屆全國律師聯合會將要開始運...

遭指涉炒股 方萬富：股票是太太買的

監察院日前彈劾前公懲會委員長石木欽，並在調查過程中發現時任台南地檢署檢察長的前監委方萬富等多人也涉入炒股案。方萬富今天表...

讓南部人嘸遺憾 高雄16日有阿輝伯追思禮拜

前總統李登輝與世長辭，總統府在台北賓館舉辦追思會，但不少南部人因不便前往深感遺憾，由台聯前副秘書長黃昭展發起，16日在鹽...

黃復興上演「莫須有」現代版 讓人看到國民黨的昏庸無能

歷史總是重演，蔣經國死後，李登輝繼任國民黨主席，從此國民黨黃復興黨部淪為國民黨主流派打壓異己的打手，黃復興黨部擁抱李登輝路線，凡是質疑李登輝的人，無不遭打壓，選民反而張眼看清國民黨顢頇無知，自此每逢選舉就出現鐵票生鏽譏諷。數十年後，有如岳飛「風波亭」事件現代版，黃復興黨部以莫須有罪名，刀斬力主改革的于北辰，再次讓人看到國民黨基因就是昏庸無能，毫無希望。

熱門新聞

未坦承接觸史害30名役男全部被隔離 天兵被送回家

「偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」丁允恭創作遭挖出 網酸：原來是自傳

蔣萬安第4名 台北市長人選「空戰」實力排名揭曉

漢光兵推管休還停止外散宿官兵無奈 國防部出來面對了

直斥辦公室當砲房可惡 監委擬立案查丁允恭案

前瞻2300億乾坤大挪移 17項軌道預算被調整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。