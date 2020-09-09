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綠營2022北市長選舉沒希望了？周玉蔻點名「這些人」選不上

聯合新聞網 / 綜合報導
圖由左到右為「Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞」支持人周玉蔻、民進黨發言人顏若芳和國民黨文傳會副主委黃子哲。 圖／擷取自「Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞」視頻截圖
圖由左到右為「Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞」支持人周玉蔻、民進黨發言人顏若芳和國民黨文傳會副主委黃子哲。 圖／擷取自「Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞」視頻截圖

國民黨備戰2022台北市長選舉，青壯派立委蔣萬安代表藍營出戰的呼聲最高。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹6日表示，蔣萬安已回應要參選2022台北市長，同時台北市議員羅智強也表達參選意願，更不排除「強強聯手」。對此，資深媒體人周玉蔻昨（8）日同時邀請國民黨和民進黨發言人上廣播節目，聊聊2022台北市長選舉議題，更直言「你們（民進黨）玩完了，看起來台北市長就輸了」。

周玉蔻邀請國民黨文傳會副主委黃子哲和民進黨發言人顏若芳上廣播節目「Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞」，共同聊聊如何備戰2022台北市長選舉。節目中，周玉蔻問顏若芳說綠營是否有值得出線的一軍候選人，更直接表示「看起來台北市長就輸了呢」！周玉蔻說，國民黨不僅有蔣萬安，還有韓國瑜在後面，更透露「聽說柯文哲可能跟韓國瑜合作」。

對此，顏若芳回應表示，柯文哲有可能跟現任副市長黃珊珊攜手參戰，也有傳言柯文哲可能跟時代力量黃國昌合作，指出現在談2022選舉還太早，畢竟執政者若沒把當前的新冠防疫、美豬美牛等問題處理好，這些政績都會影響到民進黨2022的選舉結果。至於外界好奇衛福部長陳時中是否成為綠營代表之一，顏若芳提到不管誰都有機會，不過「台北市對民進黨本來就是艱困選區」。

隨後周玉蔻把話題轉向黃子哲，表明蔣萬安「最大問題是膽子小」，也提到韓國瑜被說要選國民黨主席和台北市長後，黃呂錦茹發現有「黑馬」要搶位置，才逼迫蔣萬安表態。對此黃子哲反駁，蔣萬安是國民黨的「一張好牌、一張王牌」，除了黃呂錦茹，很多基層黨員也希望蔣萬安參選。

此時周玉蔻話鋒一轉，批民進黨內部有很多無聊分子，「什麼何志偉、吳思瑤，選不上在囉嗦什麼？」、「林右昌、林智堅你敢選嗎？做好做滿，講完了，再見」。最後周玉蔻更不客氣表示，「吳思瑤妳選不上，何志偉你選不上」，也回顧過去邀基隆市長林右昌上節目時，曾問過他「你敢離開基隆嗎」？又說「林智堅超優秀，但你敢離開新竹嗎」？不留情面表示上述這些人選都沒有之後，「民進黨要面對現實，耍弄選民幹嘛？我講的對不對」？搞得身旁的顏若芳一臉尷尬，遲遲不敢打斷周玉蔻發言。

周玉蔻 黃子哲 國民黨 民進黨

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