影／丁允恭醜聞苦主 鄭照新：全世界都問砲房桌長怎樣

總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，在任職高雄市新聞局長期間與她交往，逼她墮胎，且劈腿多人，將局長辦公室當成「砲房」，甚至在辦公桌發生性行為。高雄市前新聞局長王淺秋發聲喊「噁心」後，前新聞局長鄭照新下午受訪時表示，自己在辦公的時候，都是用局長室裡的茶几居多，並不常坐真正的辦公桌。「從來沒有想過會有一天，全世界都在問淺秋姊跟我過去的辦公桌長什麼樣子」。

對於，局長室裡的休息室真如王淺秋所說有「味道」？鄭照新表示，四維行政中心的辦公室，後面確實有一個小休息室，因為時間久所以裝潢上比較潮濕，可能會有一些味道，在鳳山行政中心的局長室，因為比較新就沒有這樣的問題。

鄭照新也呼籲，因為在公領域的開放空間，這方面來講關係到整個行政、公務部門上班操守問題，應該跟大眾來做一個說明。