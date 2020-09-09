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故宮南院人權展 蔡英文推薦民進黨公職去看一看

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨今天舉行中常會，由黨主席蔡英文（圖）主持。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
民進黨今天舉行中常會，由黨主席蔡英文（圖）主持。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

民進黨中常會今天邀請「國家人權博物館」館長陳俊宏以「人權價值的深化實踐與國際展望」為題進行專案報告，報告中提到，台灣的「國家人權博物館」也是亞洲第一個人權博物館，這兩年也與德國簽訂人權合作備忘錄；國際社會很重視人權外交，報告中也提到故宮南院正在進行人權展。民進黨主席蔡英文在聽取報告後也推薦在場中常委到故宮南院看一看。

蔡英文說，今年6月她有到人權館參訪「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30周年主題特展，未來在故宮南院，她也推薦大家去那裡看一看、走一走，也請黨部評估在適當的時候，安排黨工參訪人權館，讓大家更加了解台灣人權轉變的歷史脈絡，以及「民主、自由、人權」的重要性。據轉述，中常委蔡易餘當場也感謝蔡英文幫忙行銷位在的故宮南院。

蔡英文也說，非常感謝國家人權館，不論是在推動人權的議題，還有在實際行動上，走訪原住民族、推動兒權主題活動，還有跨界交流，甚至於國際的交流，進一步推廣人權教育跟國家人權外交工作。

人權 故宮南院 蔡英文

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