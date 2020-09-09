聽新聞
test
0:00 / 0:00
故宮南院人權展 蔡英文推薦民進黨公職去看一看
民進黨中常會今天邀請「國家人權博物館」館長陳俊宏以「人權價值的深化實踐與國際展望」為題進行專案報告，報告中提到，台灣的「國家人權博物館」也是亞洲第一個人權博物館，這兩年也與德國簽訂人權合作備忘錄；國際社會很重視人權外交，報告中也提到故宮南院正在進行人權展。民進黨主席蔡英文在聽取報告後也推薦在場中常委到故宮南院看一看。
蔡英文說，今年6月她有到人權館參訪「我是兒童，我有權利」兒童權利公約頒布30周年主題特展，未來在故宮南院，她也推薦大家去那裡看一看、走一走，也請黨部評估在適當的時候，安排黨工參訪人權館，讓大家更加了解台灣人權轉變的歷史脈絡，以及「民主、自由、人權」的重要性。據轉述，中常委蔡易餘當場也感謝蔡英文幫忙行銷位在的故宮南院。
蔡英文也說，非常感謝國家人權館，不論是在推動人權的議題，還有在實際行動上，走訪原住民族、推動兒權主題活動，還有跨界交流，甚至於國際的交流，進一步推廣人權教育跟國家人權外交工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言