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查石木欽案收律師函 監委：政院司院2月不作為將續查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天通過石木欽案調查報告，揭露司法系統替富商翁茂鍾圍事醜聞。記者蔡晉宇／攝影
監察院今天通過石木欽案調查報告，揭露司法系統替富商翁茂鍾圍事醜聞。記者蔡晉宇／攝影

監察院今天表示，經查石木欽案中有眾多司法檢調高層涉有不當接觸、球敘、宴飲甚至疑似炒股行為。監委王美玉表示，調查此案承受的壓力不小，甚至自己和監委高涌誠都已收到律師函，但監院是社會良心，會繼續秉持這樣精神；監院司獄委員會召委蔡崇義表示，該案給行政、司法機關兩個月時間清查，若不作為，監院將針對石木欽以外的相關人等調卷，進行全面調查。

監院今天舉行公布石木欽案調查報告記者會，除了查案監委王美玉、高涌誠外，包括蔡崇義、林郁容、鴻義章、蘇麗瓊、趙永清、王麗珍等監委也到場。蔡崇義說，監院調查此案受到司法體系很大的壓力，連最初調卷過程都不甚順利，這些監委到場正是要表達支持，且調查報告是在司獄委員會中通過，若有責任全體委員會共同承擔。

此外，這次被點名的不當接觸當事人名單，前監委方萬富也名列其中。王美玉表示，由於這次主要調查對象是石木欽，所以司法院並無移交方萬富或其他相關人等卷宗，但若行政院、司法院兩個月毫無動靜，那監院將接續全面徹查到底。

至於外傳方萬富在任監委期間曾施壓該案，造成上屆監院審理石木欽彈劾案三度流會。高涌誠表示，流會是客觀的事實，但不會主觀地去認定就是特定委員來施壓造成的結果。高說，在第五屆監委期間，監院曾約詢過方萬富，並簽訂有迴避條款，不得涉入有關該案的調查；約詢內容則依法不得對外公開。

方萬富受訪時表示，的確在1998年以妻子名義有購買50張怡安公司股票，但僅是翁茂鍾有股權分散需求才去購買，並無涉及內線交易，且自己和翁私交也不深，併在隔年就賣出了，一切坦蕩蕩；對監院施壓部分，方說，自己沒有參與石木欽彈劾審查，據了解沒通過主要是時效問題，並無施壓情事。

司法院 監察院 石木欽

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