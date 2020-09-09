侯友宜鄭文燦是績優股 林佳龍：支持想做事的地方首長

交通部長林佳龍今前往視察國道1號林口交流道路段改善方案，與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦「三王同台」。林佳龍致詞中提到，侯友宜、鄭文燦都是認真做事的首長，兩人都是「績優股」，但對於同黨的鄭文燦是否為適合的總統候選人？他則說，「我現在就是把我的角色做好，支持想做事的地方首長。」

媒體提問，既然說侯、鄭都是績優股，那2024會買誰多一點？林佳龍並未正面回應，僅說自己跟兩位市長一樣，都擔任過直轄市長，可以體會他們跟時間賽跑的心情，很希望為地方留下可長可久的建設，因此擔任交通部長也是用這樣的心情，主動協助檢討跟推動地方的交通路網，讓大家有四通八達的交通。

對於鄭文燦是否為好的總統人選？林佳龍則表示，我是交通部長，就是把交通複雜的工作做好，我相信任何民選的縣市首長，他們的表現選民及社會大眾都有目共睹，「我現在就是把我的角色做好，支持想做事的地方首長。」

由於新北及桃園在交通議題上有部分意見相左，被認為侯、鄭在暗自較勁，鄭文燦則表示，雙方努力找出一條路才是最重要的，「口水會結束，建設會留下來」。媒體追問這條路是否直通凱達格蘭大道？他則回應，「這句話就是口水。」