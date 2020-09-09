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民進黨中常會 蔡英文：黨規定黨員不能參加海峽論壇

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席蔡英文今天在中常會表示，民進黨明文規定不允許黨公職參加海峽論壇。記者胡經周／攝影
民進黨主席蔡英文今天在中常會表示，民進黨明文規定不允許黨公職參加海峽論壇。記者胡經周／攝影

國民黨將派立法院前院長王金平組團參加「海峽論壇」，據轉述，民進黨主席蔡英文今天在中常會表示，民進黨明文規定不允許黨公職參加海峽論壇，並提醒大家，民進黨立場不變。

據轉述，民進黨副秘書長林鶴明今天在中常會進行黨務報告時，強調民進黨從2009年開始就規定不准參加海峽論壇，陸委會也有說明，相關行為可能會觸法，為顧及民進黨黨員人身安全、恐不慎觸法引發爭議及疫情防治等諸多面向考量，要求全體黨員切勿參與海峽論壇。隨後蔡英文也提醒，民進黨立場不變，黨規定黨公職不能參與海峽論壇。

民進黨昨天發聲明表示，國民黨近來所謂的「兩岸新論述」，礙於黨內大老阻力與中共壓力，只能舊瓶裝舊酒，重彈「九二共識，一中各表」的過時老調，和台灣主流民意嚴重脫節，更重要的是，恐怕無法擺脫中共對台的統戰操弄。

民進黨表示，健康的兩岸交流，必須是不涉政治前提，不能違反法令、更不能傷害國家主權與尊嚴。「我們認為，各界均知此論壇目的在於對台統戰、甚至呼應北京『一國兩制』主張，是與台灣民意背道而馳。」

民進黨表示，民進黨正面看待兩岸人民正常交流往來，但應該秉持對等尊嚴、合於規範、不涉任何政治前提。陸委會已提醒國人參與相關活動恐有違反國安五法及反滲透法的疑慮。民進黨亦嚴禁全體黨員參與「海峽論壇」及相關活動，以免有違反黨紀和觸法之嫌。

民進黨 海峽論壇

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