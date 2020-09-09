院檢調警醜聞！監院查石木欽案揭司法系統為富商圍事

監察院今天表示，經查石木欽案中有眾多司法檢調高層涉有不當接觸、球敘、宴飲甚至疑似炒股行為，前監委方萬富也名列其中，顯以動搖公平審判基礎，傷害司法的獨立與公正性，要求行政院、司法院應對涉入翁茂鍾案件的司法人員依法查處，並對社會揭露。

該案先前已通過對石木欽彈劾，監院司法及獄政委員會今天審查通過監委王美玉、高涌誠所提調查報告。王美玉指出，佳和實業董事長翁茂鍾由於在司法界有雄厚的人脈，因此所涉及與百利銀行五件訴訟官司均能獲得審、檢、調、警人員協助，且在三大炒股官司審理期間，相關人等仍然密切接觸，球照打、飯照吃，甚至購買他所經營或控制的股票，毫不避嫌的行為，已嚴重損害政府信譽。

王美玉表示，在炒股案訴訟期間，曾私下向翁茂鍾買入他經營控制的怡安公司（後改名為應華精密公司）未上櫃股票者，翁曾手寫一張股票出售名單上，記載包括時任最高法院法官石木欽、時任宜蘭地檢署檢察長王崇儀、時任台南地檢署檢察長方萬富、時任台北市調查處機動組主任劉柏良、秦台生與時任台南地檢署檢察官曲鴻煜等人。

王美玉指出，以「吳仙富偽造有價證券」刑事案件為例，本案除石木欽外，還有當時的台南地檢署方萬富檢察長、承辦檢察官曲鴻煜等司法人員牽涉其中，因此本案短短不到四個月就起訴、判刑並緩刑。高涌誠說，偽造證券最低本刑是三年以上，且該案標的金額高達1000萬美元，竟僅因自首就獲緩刑，這箇中道理是用社會常識就能判斷了。

除了司法界，警界也涉入其中，調查報告指出，高階警官劉柏良與周幼偉均為翁茂鍾座上常客，除買股外，另在1998年8月28日刑事警察局經濟犯罪組警官徐綉岳約談翁茂鍾與弟弟翁茂欽後，翁茂鍾當天晚上即在頂上餐廳宴請刑事警察局高層，以及劉柏良、周幼偉等人，之後徐綉岳也與翁茂鍾不當接觸，嚴重傷害警界風紀。

王美玉說，一般訴訟當事人豈能有機會私下見到承審法官或庭長，該案是否在官場上不過其一，又有多少現代版的「百官行述」未被揭露，行政院、司法院應就北檢的扣押物徹底調查，將違法的司法檢調人員逐一揭露並依法查處，並還給人民享有憲法保障公平、公正的訴訟權。