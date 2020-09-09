2024潛在對手同台 侯友宜、鄭文燦為交通互別苗頭

交通部長林佳龍今前往視察國道1號林口交流道路段改善方案，由於涉及新北、桃園兩市交通，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦皆全程參與，在林口A南出匝道禁止左轉部分，侯友宜表示有需求，鄭文燦則說桃園民意反對，雙方互別苗頭。

由於侯、鄭的施政滿意度都相當高，被外界視為可能是藍、綠的2024總統候選人，對於媒體提問，是否可將施政經驗複製於全台灣？兩人則都未正面回應。

侯友宜表示，用心做事才是讓市民感受城市進步最重要的力量，「我們還是要跟林部長跟鄭市長多多學習，他們兩個真的都滿用心做事的」；鄭文燦則說，努力做事、完成每個問題就是地方之福，中央跟地方要能密切溝通，促成建設的進步，「共好是我們的理念，新北跟桃園要共好，中央跟地方要共好。」

對於交通議題意見相左，是否有暗自較勁的意味？侯友宜回應，「要能做到盡善盡美，難免大家有不一樣的意見，這是可以接受的，用專業跟專業來對話，最後專業評估出來，大家只要能夠接受就趕快做，解決問題才最重要。」

鄭文燦則表示，「未來會記得我跟林佳龍部長、侯市長站在這邊，努力的找出一條路，這是最重要的。其實，我常常看很多的國家重大建設，口水會結束，建設會留下來。」