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前瞻軌道預算腰斬 謝衣鳳：捷運綠線延伸彰化受影響

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台中捷運綠線延伸大坑丶彰化端，台中市府交通局8月底已送計劃到交通部審查。圖／台中市交通局提供
台中捷運綠線延伸大坑丶彰化端，台中市府交通局8月底已送計劃到交通部審查。圖／台中市交通局提供

中央前瞻2.0基礎建設軌道預算經費腰斬，彰化縣府積極爭取捷運綠線延伸彰化計畫也在其中，今年7月獲交通部審查通過，修正報告已提送交通部轉行政院核定，國民黨立委謝衣鳳說，現在前瞻經費做這麼大的調整，台中捷運綠線延伸彰化勢必受到影響，期程也會變慢。

謝衣鳳說，政府當初對於前瞻經費沒有很好的規劃，各地「用喊的」要軌道建設，配合款部分各縣市財政碰到不同問題，中央反怪地方預算執行率低，乾脆砍半做其他的事，很明顯要告訴大家軌道建設做不來，乾脆以年度預算慢慢做。

過去彰化不分藍綠爭取地方軌道建設，北上拜會交通部長林佳龍，謝衣鳳說，不曉得部長在行政院會是否有針對他的軌道建設極力捍衛，還是因為執行率低導致大家認為沒有成效，對台灣經濟沒幫助。

謝衣鳳表示，中央現在大砍前瞻軌道預算，彰化現在是國民黨執政，在經費有限下擔心中央不照顧，蔡政府過去總統大選在彰化拿的票是遠遠超過藍的票數，應該也要彰化選民負責，若獨厚綠色執政縣市，選民也會唾棄民進黨，

民進黨立委黃秀芳表示，目前台中捷運綠線延伸到彰化的建設路線都已確定，是很明確的案子，已進入行政院討論，前瞻軌道預算減少受影響的應是完全還沒眉目的計畫，彰化捷運綠線不至於受影響，至於彰化鐵路高架化本來就沒納進前瞻計畫，是逐年編列的本預算支應。

前瞻基礎建設 軌道建設

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