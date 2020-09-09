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陳時中若參選台北市長 醫師曝勝敗兩結果的功臣與戰犯
2022年台北市長選戰各界如何布局？國民黨近日有消息明確指出將派出立委蔣萬安應戰，民進黨目前情勢則尚未明朗，但外界推測，衛福部長陳時中防疫有功，應是會被推派參選台北市長的熱門人選。不過，胸腔重症醫師蘇一峰則先在臉書寫下短短預言，一語道破陳時中參選勝負的功臣與戰犯，讓網友大讚「分析透徹」。
2022年台北市長選舉話題炒熱，藍綠將派誰出戰引發網友熱議，其中國民黨推派蔣萬安參選的聲浪漸大，而民進黨將派誰迎戰則還未有定論，但陳時中近來因防疫有功，就被點名最有機會參選2022年台北市長選舉。
對此，蘇一峰在臉書PO文寫下短短2句話預測2022年台北市長選戰，他表示，「阿中部長如果當選，疾管署與基層醫護人員是最大功臣！如果落選，健保署與食藥署是最大戰犯！」
對於蘇一峰的預測結果，不少網友看後紛紛留言，「放心，時中神現在是綠色推出來的箭靶，沒利用價值了，就下一位」、「高層只會理解戰犯是藍營側翼的網紅醫師而已啦」、「只想選舉是政客，沒聽過政客尊重專業，他們只看怎麼做選票多」、「有韓總出馬……很難說呢！」。
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