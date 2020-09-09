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影／曾被丁允恭嗆「林北」 柯文哲「唉呦」後閃記者

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台北市長柯文哲。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

總統府發言人丁允恭桃色風波不斷，今有前女友出面控訴，在丁任職高雄市新聞局長任內逼她墮胎，甚至在局長室發生性行為，同時劈腿多人等行徑，今也正是向總統蔡英文請辭獲准。台北市長柯文哲過去曾與丁隔空交鋒，柯文哲今被問及此事，皆未正面回應，僅表示「唉呦」，只表示要先盡義務出席活動，旋即快步入場。

柯文哲今下午出席「台北市109年運動有功團體及人員表揚典禮」，會前被媒體堵訪，針對丁允恭一事，去年柯文哲曾因嗆總統蔡英文「身邊都貪汙」，引發總統身邊幕僚不滿，丁也在臉書反嗆「林北沒有」，並要求柯文哲道歉，兩人隔空交鋒。

媒體今問起丁允恭桃色風波，柯文哲皆未正面回應，僅表示「唉呦」，接著表示「我先來盡義務出席活動」，旋即快步進入活動會場，不願多談。

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柯文哲 丁允恭

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