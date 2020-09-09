全台21首長排名...柯文哲滿意度墊底 網吐槽：無心市政愛牽拖

《天下雜誌》近日公布2020年縣市首長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安連續2年居首位，新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦則分別拿下亞軍及季軍，台北市長柯文哲滿意度卻比去年更低，拿到最後一名，因此就有一名網友好奇發文問柯文哲為何會落得如此下場？

有網友在PTT發文表示，明明柯文哲在2014年剛上任時，施政滿意度維持半年高度，大概在施政近一年後開始下滑，經常不滿意大於滿意，好像只有2017到2018年世大運前後民調有反彈，2018年順利連任後又回到世大運前的標準。

原PO認為，同樣是個人魅力高的政治明星，為何馬英九當市長時滿意度都頗高的，也因此讓原PO好奇「為什麼多數台北市民不滿意柯文哲？」

許多網友紛紛給出答案，「不做事，不要發言，民調自然會高」、「柯文哲有在當市長嗎？不都在跑民眾黨黨務…」、「第二任根本無心市政，還以為市長是黃珊珊咧」、「第二任一直在跑政黨輔選，跟2014的他差很多」。

也有網友提到，「沒了陳菊和DPP幕僚幫粉飾塗抹」、「柯文哲做得差，就牽拖北市民刁，這才是柯文哲沒救的地方」、「他就沒好好上班啊」、「他第二任就無心市政，只想跟藍綠一爭高下，忘了初心」、「第一任後期整天講要選總統到現在，滿意的才是奇葩」、「只有把台北市政府當作民眾黨中央黨部是真的」。