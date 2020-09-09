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蘇貞昌：丁允恭有才華好可惜 有些行為要多警惕
總統府發言人丁允恭被爆私德欠佳，今請辭獲准。行政院長蘇貞昌下午出席活動時表示，丁是很有才華，也很珍惜其才能跟努力，這次因私領域的事情影響政府跟機關，也為此負責請辭，雖覺得好可惜，不過年輕人有些行為要多警惕。
據周刊報導指出，丁允恭在任職高雄市新聞局長期間，已與前妻訂婚，卻向某女稱其單身，另還與其他女性互有曖昧，甚至數次與某女在辦公室內發生性關係，該女懷孕時，丁以政治前途為由要求墮胎。
蘇貞昌今出席第18屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮，會前回應時事議題。蘇貞昌表示，丁允恭是一個很有才華的年輕人，很珍惜其才能跟努力，這次私領域的事情影響政府跟機關，也為此負責請辭，雖然覺得好可惜，但年輕人有些行為要多警惕。
部分藍營人士批評丁允恭傷害國家形象，蘇貞昌則認為，丁允恭為了私領域的事情不要傷害機關，因此請辭，已經可以從這件事情讓很多人自我警惕，自己是對丁個人的才華，以及過去很努力奉公覺得很可惜，但各界無限上綱、什麼都要罵是不好也不必。
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