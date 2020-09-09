18歲投票只是起步 需深化青年參政

「民法、選舉權調降至18歲只是起步，未來要透過教育、行政機關增加青年參與！」民進黨立委洪申翰、賴品妤與蘇巧慧9日舉辦「18歲參政權」座談會，現場立委被質詢同時，也向高中生分享他們當立委的經歷。現場公民團體則建議，除了推動修法、修憲以外，也可透過青年議會等方法，實質增加青年參政的權利。

換位備詢初體驗

綠委洪申翰、賴品妤、蘇巧慧與周春米在座談會中分別接受青年代表質詢，委員們站上官員備詢台都表示不太習慣，不過面對有關青年參政、公民教育等的問題，委員們還是盡力回答。而賴品妤被在回答過程中，還被世新法律系大一學生葉柏廷打斷，要委員「不要再說了，意思我懂！」引起全場笑聲不斷。

參加質詢的桃園私立六和高中學生黃欣如面對洪申翰，首先便以《人民團體法》中，規定協會只能由20歲以上發起的規定，質疑這樣會讓青年參政的權益受損。洪申翰則回應，相關修法已經在這個會期重新提出，雖然尚未進入一讀，不過會跟黨團、委員會持續溝通。

從高雄北上就讀政大外交系的鄭芯宜同學指出，許多南部上來的學生獨自生活，但是社會參與權並沒有受到保障，因此希望立委們能在會期間努力將民法成年年齡調降，並希望全部民進黨立委都可以支持，周春米笑說她會努力，不過「要讓所有立委同意還得勞煩柯建銘總召」。

青年議會推動參與

推動青年參政權修正的NGO也有與會表達意見。其中，台少盟副秘書長劉志洋雖然贊同綠委舉辦青年質詢座談會，不過他希望相關活動可以更常態化，甚至在地方設立青年議會、中央設立青年國是會議，比起選舉、被選舉權需要通過漫長、困難的修憲程序，「現在就可以行動，實質增加青年公共參與。」

與會的蘇巧慧、賴品妤最後則分享如何推行青年參政。蘇巧慧說，她跟賴都是區域立委，需要面對的選民常常都是中高齡長者，雖然在場的人對於青年參政都有共識，但如何跳脫同溫層爭取支持更重要，我們需要有同理心，擺脫過往以自我為中心的論述，讓老人家感受到好處，「反對的聲音就不會那麼大。」

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