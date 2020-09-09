快訊

楊祐寧登記完婚！時間藏愛情密碼 4張絕美婚照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

18歲投票只是起步 需深化青年參政

台灣醒報 / 台北報導
綠委蘇巧慧（後排左起）、周春米、洪申翰與賴品妤舉辦青年座談會，邀請學生體驗質詢，並分享青年參政權的立法推動過程。 台灣醒報
綠委蘇巧慧（後排左起）、周春米、洪申翰與賴品妤舉辦青年座談會，邀請學生體驗質詢，並分享青年參政權的立法推動過程。 台灣醒報

「民法、選舉權調降至18歲只是起步，未來要透過教育、行政機關增加青年參與！」民進黨立委洪申翰、賴品妤蘇巧慧9日舉辦「18歲參政權」座談會，現場立委被質詢同時，也向高中生分享他們當立委的經歷。現場公民團體則建議，除了推動修法、修憲以外，也可透過青年議會等方法，實質增加青年參政的權利。

換位備詢初體驗

綠委洪申翰、賴品妤、蘇巧慧與周春米在座談會中分別接受青年代表質詢，委員們站上官員備詢台都表示不太習慣，不過面對有關青年參政、公民教育等的問題，委員們還是盡力回答。而賴品妤被在回答過程中，還被世新法律系大一學生葉柏廷打斷，要委員「不要再說了，意思我懂！」引起全場笑聲不斷。

參加質詢的桃園私立六和高中學生黃欣如面對洪申翰，首先便以《人民團體法》中，規定協會只能由20歲以上發起的規定，質疑這樣會讓青年參政的權益受損。洪申翰則回應，相關修法已經在這個會期重新提出，雖然尚未進入一讀，不過會跟黨團、委員會持續溝通。

從高雄北上就讀政大外交系的鄭芯宜同學指出，許多南部上來的學生獨自生活，但是社會參與權並沒有受到保障，因此希望立委們能在會期間努力將民法成年年齡調降，並希望全部民進黨立委都可以支持，周春米笑說她會努力，不過「要讓所有立委同意還得勞煩柯建銘總召」。

青年議會推動參與

推動青年參政權修正的NGO也有與會表達意見。其中，台少盟副秘書長劉志洋雖然贊同綠委舉辦青年質詢座談會，不過他希望相關活動可以更常態化，甚至在地方設立青年議會、中央設立青年國是會議，比起選舉、被選舉權需要通過漫長、困難的修憲程序，「現在就可以行動，實質增加青年公共參與。」

與會的蘇巧慧、賴品妤最後則分享如何推行青年參政。蘇巧慧說，她跟賴都是區域立委，需要面對的選民常常都是中高齡長者，雖然在場的人對於青年參政都有共識，但如何跳脫同溫層爭取支持更重要，我們需要有同理心，擺脫過往以自我為中心的論述，讓老人家感受到好處，「反對的聲音就不會那麼大。」

【更多精采內容，詳見

青年 蘇巧慧 賴品妤 投票

延伸閱讀

曾玟學親上節目解釋戀情 主持人笑虧：粉絲要你別欺負品妤

上節目大方認交往 曾玟學：私領域的賴品妤是我的

戀情曝光首露面 賴品妤：有伴大家都很快樂吧

新戀情曝光 賴品妤：請給我跟玟學一點空間

相關新聞

韓國瑜復出起手式？19日現身席開百桌專修班年會

高雄巿前巿長韓國瑜遭罷免後，沉寂一段時間，近期傳出他將復出，有意問鼎國民黨主席，也可能挑戰台北市長。韓國瑜本月19日將在新竹竹北出席「2020專修班年會」，現場席開百桌，會不會成為韓國瑜復出的起手式，備受關注。

前女友爆料在局長室發生性關係、逼墮胎 丁允恭今請辭獲准

總統府發言人丁允恭今遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，且逼她墮胎，同時劈腿多人。對此，丁允恭已向總統蔡英文請辭獲允淮。

丁允恭遭爆劈腿請辭 藍委：就看陳菊怎麼查辦愛將

總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，且逼她墮胎，同時劈腿多人。丁允恭稍早透過總統府代發聲明，請辭總統府發言人一職。國民黨立委陳以信今批評，陳菊擔任高雄市長的官行徑如此大膽，「現在就來看監察院長陳菊會如何查辦？」

索馬利蘭代表處今揭牌 吳釗燮：台灣以後是你第二個家

索馬利蘭駐台代表處今天舉行揭牌典禮，索國駐台代表穆姆德致詞表示，索馬利蘭和台灣之間的關係是很特別且具歷史性的，今天的揭牌代表兩個民主國家的進展；外交部長吳釗燮說，歡迎穆姆德，台灣以後就是他第二個家。

2024韓朱配？ 朱立倫：現在只關心美豬不關心韓朱

國民黨中評委日前提案建議，超前部署徵召高雄市前市長韓國瑜、國民黨前主席朱立倫代表國民黨參選2024。朱立倫今參訪故宮，被問「韓朱配」或「朱韓配」表示，現在大家只關心美豬，不關心韓朱；他強調，這些都只是花絮玩笑話，一天的新聞政治議題不是民眾關心的重點，食安和健康議題才是。

曾玟學親上節目解釋戀情 主持人笑虧：粉絲要你別欺負品妤

甫退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學遭爆與民進黨立委賴品妤熱戀，他透過臉書向外界回應「在私領域上請給我們一點空間」。昨（8日）晚則出席直播節目「深夜抬槓」正式談及與賴品妤的戀情。

外面野花比較香？ 回顧那些年名人偷吃事件簿

外面的野花、野草真的比較香又好嗎？偷吃不是男人的專利，女人也可能外遇，有時原以為逢場作戲能把持住，然而卻一發不可收拾的回不了頭。通常在有婚姻關係下出軌，下場多數都不太好，面對輿論的撻伐，對公眾人物而言更是重傷害。回顧那些年的「偷吃者們」，如今下場又是如何？

鄭文燦鬆口入閣？蘇貞昌：總是鼓勵他多努力

桃園市長鄭文燦昨接受廣播節目專訪時表示，「假設要接受另一個歷練，不會說好像客氣地拒絕」，被外界解讀為鬆口入閣或選總統。行...

花木蘭電影版惹議 蘇貞昌：某些國家只為意識形態宣傳

迪士尼電影真人版花木蘭爭議不斷，先是主角劉亦菲一番支持香港警察的言論引發抵制，如今又因片尾致謝中國新疆當局，讓維吾爾族人...

索馬利蘭駐台代表：與台灣關係特殊具歷史意義

索馬利蘭共和國駐台灣代表處今天揭牌。索國駐台代表穆姆德表示，索台關係奠基於互惠原則及共享的民主、自由、法治等價值；索台分...

蔣萬安第4名 台北市長人選「空戰」實力排名揭曉

《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，2022台北市長選戰如果藍營派出蔣萬安，綠營推派衛福部長陳時中或基隆市長林右昌，蔣萬安分別會以4.6個百分點險勝，以及19.8個百分點大勝；藍營內部的支持度蔣萬安也以42.5%勝過羅智強的12.5％，是下屆台北市長呼聲最高的人選。但從網路聲量的「空戰」實力來分析近半年（2020/06/10~2020/09/07）陳時中聲量以43.77%奪冠，羅智強36.32%緊追在後，蔣萬安只有5.89%。

影／曾被丁允恭嗆「林北」 柯文哲「唉呦」後閃記者

總統府發言人丁允恭桃色風波不斷，今有前女友出面控訴，在丁任職高雄市新聞局長任內逼她墮胎，甚至在局長室發生性行為，同時劈腿...

熱門新聞

前女友爆料在局長室發生性關係、逼墮胎 丁允恭今請辭獲准

受試者出現嚴重不良反應！阿斯特捷利康暫停疫苗試驗

康軒董事長居檢外出發聲明道歉 爆料者是公司主管家人！

「能滾多遠就滾多遠」丁允恭私德敗壞 連綠側翼都砲轟

于北辰遭黃復興解職 孫大千籲：別因誤會錯殺忠臣

扯！新兵入伍未承認接觸史 害30名同車役男全部被隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。