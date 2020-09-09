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康軒董事長趴趴走 指揮中心：接觸者可自主健康管理

聯合報 / 記者陳婕翎簡浩正／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

康軒文教集團董事長李萬吉9月5日晚間從大陸返台，卻被公司主管家人爆料未依照居家檢疫規定私自外出，新北市衛生局依法對李萬吉裁罰50萬元。指揮中心今表示，其非確診者，接觸者無須隔離，若不放心可自主健康管理、戴口罩等，一旦該人確診陽性，相關接觸者才需做隔離。

指揮中心指揮官陳時中強調，不論是在家、檢疫旅館或集中檢疫所，務必遵守居家檢疫14天、7天自主管理，否則最高裁罰100萬；副指揮官陳宗彥也提及，從實施入境居家檢疫起累積27萬名居家檢疫者，違規不到千分之3.5，提醒民眾不要覺得疫情比較趨緩而不遵守居家檢疫規定。

陳時中更提及彰化現自行採檢無症狀者發現的美國少年，疾病管制署實驗室經進一步針對個案8月15日、16日所採之檢體進行病毒培養，結果均為陰性，發現該個案只要完成14天居家檢疫，病毒已不具傳染力，對國內社區安全威脅低。

陳時中進一步說明，該案於8月5日自美國返台探親，入境後無疑似症狀，8月15日接受地方衛生單位採檢後確診，個案分別於8月15日至18日，及8月20日、22日接受採檢，除了18日之檢體結果為陰性外，其餘檢體結果均呈陽性，另8月23日至25日採檢之結果均為陰性。

個案已於8月27日出院。其中疾管署針對個案8月15日及16日所採檢體進行兩輪的病毒培養，結果均無法培養出病毒，顯示存在個案體中病毒已不具傳染力。

陳時中表示，藉由此案例可再次驗證，我國現行對於入境者全面居家檢疫做法，即使有極少數無症狀者個案未於入境時被攔檢，經過14天居家檢疫，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，於檢疫期滿後再自主健康管理7天，持續密切追蹤健康狀況，已可有效防堵社區傳播風險。

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