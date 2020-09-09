國民黨推紀念日歷史工作坊 別讓歷史只有「綠色」

國民黨革命實踐研究院推出「紀念日歷史工作坊」，未來每月將產出12部影片，提醒過去重大的歷史事件。革實院院長羅智強表示，現在的歷史只有綠色，三國這些耳熟能詳的故事就這樣「被消失」，每次講到國民黨的歷史，就只有228和白色恐怖，但前人所做的貢獻也不該被遺忘，尤其是國民黨遷台後的建樹。

工作坊總召須予謙表示，過去國民黨對台灣有些貢獻，有些事件或重大政策至今仍影響著台灣社會，但現在檯面上看到的歷史論述，其實有些偏頗，所以需要透過新媒體及影片的方式來經營，未來預計每月產出12部影片，來提醒大家過去的歷史事件，而今天9月9日，正是九年國民義務教育實施的第一天。

工作坊執行秘書宋妤涵也表示，現在的史觀被意識形態給分裂，但所有的歷史事件都該功過並陳，現在大家能呼吸到自由民主的空氣，也都是由前人的努力來推動，所以才決定開始執行這個專案。

羅智強舉例，例如國民義務教育培養了非常多的人才，包含政治上的人才，不然怎麼會有佃農之子、礦工之子當上總統、副總統呢？這些點滴的努力，都是國家富庶的基礎，現在卻被一筆勾銷。

國民黨文傳會主委王育敏表示，我們都在享受國民義務教育，卻都不知道這是1968年9月9號所推動的重大政策，若沒有當初的9年義務教育，就沒有如今的12年國教，這都得靠前人不斷的努力來打下基礎，才能享受現在的果實。但最近民進黨致力於扭曲歷史，或不想讓下一代認識中華文化的歷史。

王育敏點名桃園市長鄭文燦，「你有沒有想過，未來要怎麼跟你的孩子解釋大家為什麼叫你『胖周瑜』？」以後大家要怎麼解釋「瑜亮情結」？「三個臭皮匠勝過諸葛亮」？王育敏表示，歷史都是發生過的事，大家應該用更公平、客觀的心態來理解，而不是在執政後極力的掩蓋和扭曲，每一個國民都有權知道真正的歷史。

國民黨副秘書長柯志恩也說，紀念日影片裡的很多訊息都很寶貴，包含國民政府竟然能在823砲戰後，傾一年36億的預算，讓90%的小學生能就讀，歷史應該要前後參照、功過並陳，才是大家所學習的歷史「脈絡」。但最近的歷史課綱，把歷史切割成片段，如今卻無法從脈絡中學到前因後果，這讓大家對整個大中華的民族史是有殘缺的。

羅智強說，這些影片他完全沒有參與，都靠著這些年輕人自行找題材、寫腳本、後製，他非常感動。羅智強認為，國民黨真正的力量不來自於檯面上的政治人物而已，還來自於許許多多相信國民黨理念和民主制衡、還原歷史的年輕力量，才是國民黨最核心的價值所在，大家要一起捍衛國民黨過去的光榮歷史。