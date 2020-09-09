新冠病毒變異快、易抗藥 血清抗體雞尾酒療法可突破

新冠肺炎的治療是今年醫學研究的顯學，台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙，今於「新冠肺炎科學防疫園地」直播演說中彙整血清抗體療法之最新實證，指出目前血清抗體的雞尾酒療法，已經在動物實驗獲得證實，具有劑量效益，且可以克服RNA病毒變異快而容易產生抗藥性的問題，中和病毒的效果極好，幾乎無病毒可逃過一劫。

陳秀熙表示，血清抗體療法是由一名德國醫學家及日本科學家共同發現，他們發現抗體可透過血清進行轉移，從康復者血清中提取相對應抗體，並將其注入其他患者體內後，患者也具備免疫力，並以此方法成功治療白喉病。

陳秀熙表示，今年有許多研究都是針對新冠病毒去做有效中和抗體分離與篩選，方法主要有兩種，一種是對小鼠進行基因改造，使其能對疾病產生全人類抗體，再從人類化的小鼠體內中尋找有效的中和抗體；另一種是將康復者B細胞分離出單株抗體，從中尋找有效的中和抗體。

陳秀熙指出，有動物實驗發現，前一天施打抗體，再進行四天的病毒挑戰，結果相較於對對照組，高濃度和低濃度組的病毒濃度都有明顯減少，特別是高濃度組，有明確的劑量效應，顯示中和抗體是可以有效降低病毒量的。

不過，血清抗體療法最大的威脅來自於病毒的變異。陳秀熙指出，RNA病毒變異速度很快，可能可以逃過抗體的中和，選擇性存活下來，即便存活量低，但是可能複製並再感染給其他人。這些殘存病毒是抗體治療抗藥性的來源，要減低這個病毒變異帶來的抗藥性，可以透過合併使用不同的抗體來試圖降低抗藥性。

陳秀熙說，頂尖期刊《Science》刊登Baum等人之研究發現，使用混合抗體進行治療，治療成功，病毒逃過一劫的機率就非常低，幾乎是零。從這裡發現，新冠病毒的抗體治療，不同位置上可能產生抗藥性病毒，如果能透過混合抗體同時作用，病毒對不同抗體同時發生變異的機率大減，產生抗藥性的機率就大幅下降，治療成功率更佳。