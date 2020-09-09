熱議丁允恭私德 邱于軒：民進黨犧牲丁以轉移新聞焦點
總統府前發言人丁允恭被爆出與女性交往的私德不佳，今天輿論熱「吵」。國民黨高雄市議員邱于軒在臉書表示，民進黨厲害了，犧牲一個丁允恭來轉移新聞焦點！瘦肉精和健保醫材極端值的新聞已經被丁允恭的新聞帶過了。
邱于軒在臉書貼文批評丁允恭，2019年當時高雄市韓國瑜找藝人白冰冰代言城市觀光，丁在臉書上嘆道「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，深深傷害了無償協助高雄的白冰冰。
邱于軒表示，對於丁前局長（高雄市新聞局）在工作上有什麼豐功偉業，她不知道，但打「撩妹」和「渣男」的功力，應該是政壇第一把交椅。
「厲害了，這個黨！」邱于軒認為，犧牲一個丁來轉移新聞焦點，今天瘦肉精和健保醫材極端值的新聞已經被這個帶過了。
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