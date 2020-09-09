疫情副作用：人種恐滅絕、油田關閉、富國搶光疫苗

人口剩不到百人的少數民族因疫情威脅，瀕臨滅族。外國傭兵帶來病毒，導致油田員工死亡、原油公司關閉。少數富有大國已將首批疫苗產量幾乎預購一空，原本可望提供中低收國家保障劑量的英國疫苗研發，昨天宣布停止臨床試驗，疫苗貧富落差雪上加霜。

這些都是台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙，今於「新冠肺炎科學防疫園地」直播演說中，對於國際疫情的最新整理。國際間因疫情持續導致的問題，已經擴及人種存亡、國家經濟命脈，也有嚴重的國際貧富不均，台灣雖成功阻絕新冠肺炎疫情於境外，也不可能不受影響。

陳秀熙指出。印度疫情上升，是目前全球確診及死亡人數雙冠的國家。安達曼群島的大安達曼部落群體，其祖先大約在6萬5000年前從非洲移民到了安達曼群島上，堪稱是世界上最古老的人類文化遺民之一。目前部落僅存59位與世隔絕的大安達曼人，已知至少10人染疫，由於印度及當地醫療資源相當不足，大安達曼人已因新冠肺炎面臨滅絕危機，處境非常堪慮。

另外非洲疫情持續延燒，利比亞首都黎波里已封鎖兩次，但是疫情還是持續上升。目前最大的問題是，利比亞最大油田沙拉拉最近宣佈關閉，因疑似有境外移入的確診外國傭兵，引起感染事件爆發，病毒散播至油田區，導致一名員工確診而死。利比亞則擁有非洲最大原油礦藏，沙拉拉油田過去一直受到武裝團體與外國傭兵聯手控制，屢次因內戰關閉，衝擊歐美能源市場，現除了內戰，又多了一重疫情的威脅。

疫苗貧富差距也是嚴重隱憂。陳秀熙指出，目前看來，歐洲、美國、日本、英國、巴西這幾個富有大國，已預購超過二十億劑新冠肺炎疫苗，疫苗分配不均的情形與2009年H1N1疫情時相當類似，恐怕因此造成流行期更長、更多人死亡。

由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、世界衛生組織（WHO）和流行病預防創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI) 共同領導COVAX，COVAX預估，2021年全球可生產20到40億劑疫苗。COVAX正在進行募資計畫，希望為92個中低收入國家保住20億劑疫苗，他們也號召富有大國加入，以保障疫苗的取得。

未來最有可能供應疫苗給中低收入國家的英國，原本疫苗研發腳步最快，卻在今天宣布受挫。歐洲知名藥廠昨宣布暫停與英國牛津大學共同研發的新冠肺炎疫苗臨床實驗。該公司表示，由於有一起臨床試驗中的病患出現無法解釋的疾病症狀，該公司已展開調查，並停止全球性的臨床試驗，窮國疫苗來源堪憂。