前瞻軌道預算腰斬 彰化縣府：中央承諾建設要做到

彰化縣積極爭取捷運綠線延伸彰化以及彰化鐵路高架化，但中央前瞻2.0基礎建設軌道預算經費腰斬，彰化縣府工務處長林漢斌說，彰化目前匡列在前瞻經費中的軌道建設有台中捷運綠線延伸彰化、台鐵田中支線銜接高鐵彰化站與台鐵田中站以及台鐵集集支線基礎設施改善計畫，初步了解這3計畫目前都還是納在前瞻計畫當中。

林漢斌表示，站在地方立場，中央過去的建設承諾一定要做，尤其現在這3計劃都在進行當中，即便前瞻經費無法支應，也應該想辦法列入年度的軌道經費當中。

彰化縣長王惠美關心縣內交通建設，多次帶領縣府團隊北上拜會交通部，捷運綠線延伸彰化經費預計要139億元，目前完成可行性評估報告，今年7月獲交通部審查通過，修正報告已提送交通部轉行政院核定。

林漢斌說，接下來還要做綜合規劃、環評，比較不確定的是工程費部分，目前還未收到相關資料，縣府和彰化立委都會力促盡快審查。

台鐵田中支線銜接高鐵彰化站需要18.9億元總經費，可行性研究報告已通過行政院審查，台鐵集集支線基礎設施改善計畫預計要23億，但主要是台鐵交通部台鐵局負責推動，中央編列經費，相較之下較不擔心。