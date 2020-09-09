索馬利蘭代表處今揭牌 吳釗燮：台灣以後是你第二個家
索馬利蘭駐台代表處今天舉行揭牌典禮，索國駐台代表穆姆德致詞表示，索馬利蘭和台灣之間的關係是很特別且具歷史性的，今天的揭牌代表兩個民主國家的進展；外交部長吳釗燮說，歡迎穆姆德，台灣以後就是他第二個家。
吳釗燮說，今天是兩國關係的新里程碑，索國和台灣有共同之處，就是都同樣面對來自外部的壓力，他歡迎穆姆德來到台灣，以後台灣就是他第二個家。
索國總統阿布迪以視訊方式參與典禮，他表示現在正是索馬利蘭和台灣及世界各國以共同利益為基礎、強化雙邊關係及推動經貿往來的最佳時機。
今天的揭牌典禮在外交部的外交學院舉行，代表處牌子上寫「駐索馬利蘭共和國駐台灣代表處」，索馬利蘭代表處辦公室在中正區寧波西街，選在外交學院揭牌是因為代表處場地較小，為了容納媒體採訪，所以在外交學院揭牌。
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