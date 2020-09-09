丁允恭是高市府文膽 曾與爆料女共餐被撞見但否認

因被爆緋聞已請辭總統府發言人的丁允恭，文筆好，政治敏銳度高，擔任高雄市政府新聞局長時，現任監察院長、前市長陳菊許多有關政治的聲明、發言，他常提供適當建言，工作上盡心盡力。

丁允恭擔任高雄市新聞局長之前，在市長辦公室任機要，市府對外的重要政策說明、論述，很多出自他的手筆，思考縝密，行文快速；出任新聞局長之後，遇到重要事件的訪問，不時在陳菊身旁提點，讓陳菊掌握事件重點，避免發言錯誤。

他未結婚時，市府團隊對於他個人生活不時會拿出來關心一番，當時還曾有人在餐廳遇到丁允恭和這名爆料電視台女記者用餐，立即傳LINE告訴友人，當兩人共餐的緋聞消息傳開後還遭丁允恭否認，說就是和朋友餐敘。

丁允恭是老煙槍，他在新聞局長任內，辦公桌正前方的窗戶經常是打開的，為的是讓菸味散出去，不過，整間辦公室還是聞得到，後來任新聞局長的王淺秋、鄭照新今都在臉書談到新聞局長辦公室的「氣味」。