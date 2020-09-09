2024韓朱配？ 朱立倫：現在只關心美豬不關心韓朱

國民黨中評委日前提案建議，超前部署徵召高雄市前市長韓國瑜、國民黨前主席朱立倫代表國民黨參選2024。朱立倫今參訪故宮，被問「韓朱配」或「朱韓配」表示，現在大家只關心美豬，不關心韓朱；他強調，這些都只是花絮玩笑話，一天的新聞政治議題不是民眾關心的重點，食安和健康議題才是。

朱立倫說，現在大概沒有人關心什麼朱，只關心美豬吧，不會關心「韓朱」。政治議題絕對不是民眾關係的重點，對於美豬會不會造成食安問題和瘦肉精殘留的問題才是，民進黨一定要說清楚講明白，犧牲民眾健康換到什麼東西。

媒體詢問朱立倫，韓國瑜傳出會參選明年黨主席。朱立倫說，每一位他都表示尊重，但是當前要做的是國民黨不斷的改革，和台灣、中華民國連結在一起。這時候談任何人事問題，若從現在一直談到明年的主席改選，再去吵縣市長選舉和2024，國民黨幾乎每一天在政治的紛紛擾擾當中，市長把市政做好，民意做好監督的角色比較重要。

對於傳出韓國瑜、國民黨立委蔣萬安要參選台北市長。朱立倫則說，現在到台北市長選舉還有兩年半，不管是蔣萬安、台北市議員羅智強或是任何一位都把現在的工作做好，國民黨能夠更團結、夠好才有希望。

此外，黃復興桃園黃國園黨部主委于北辰遭撤換，中常委黃敬平隨同辭去中常委一事，朱立倫說，對於于這樣忠貞的國民黨幹部，應該以比較尊重態度和禮遇方式來處理，個人言論自由也要予以尊重，希望黨和秘書長多安慰溝通 。

而黨內鬥爭不斷，朱立倫強調，國民黨哪有資格內部鬥爭啊？國民黨已經夠慘了，大家一定要團結努力讓民眾看到國民黨的未來，為台灣為中華民國打拚的決心。日前全代會都是一致希望往改革方向走，希望國民黨變得更好，外界喜歡見縫插針或作文章也好， 他都是一笑置之 。