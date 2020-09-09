上節目大方認交往 曾玟學：私領域的賴品妤是我的

甫退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學與民進黨立委賴品妤戀情昨天曝光，時機敏感昨晚曾玟學上黃豪平主持的直播節目「深夜抬槓」，曾玟學強調，節目是1、2周前就敲定，而他與賴品妤是年紀、興趣相仿，談得來自然交往，不要扣兩人帽子；他更大方的跟說「公領域的品妤是大家的，私領域的賴品妤是我的」。

曾玟學昨晚上直播節目，大方認「品學戀」，不過，他強調是自然發展，沒有什麼政治權謀，他說，今年初他與前女友和平分手，許多友人關心他，因此也與過去學運、社運友人有較多聯繫接觸，2014年他就認識賴品妤，兩人年齡、興趣相仿，也談得來，自然而然就交往，他沒有「精神出軌」、「無縫接軌」問題。

「不要因是兩個政治人物交往，就有政治聯想」！曾玟學強調，他與賴品妤相互吸引而交往，兩人都是獨立個體，如果扣帽子是民進黨新潮流要收編他，或是他攀權附貴，他沒有這麼重要，也顯示台灣社會還充滿父權主義的迷思，性別平等還有待進步空間。

曾玟學謝謝大家的關心與祝福，但強調「在私領域上請給我們一點空間，公領域上彼此都會繼續努力」。