聽新聞
test
0:00 / 0:00
朱立倫參觀故宮諷民進黨：肉形石是健康不含瘦肉精的
國民黨黨代表陳麗旭日前在全代會表示，故宮國寶是國民黨帶來的，應收回黨有引發爭議，黨產會也回嗆故宮是國寶不是「黨寶」。國民黨前主席朱立倫受訪強調，故宮國寶是屬於中華民國和全體人民的。
被問到看肉形石有沒有想到美豬，朱立倫開玩笑說，他確定肉形石是健康不含瘦肉精的，並呼籲民進黨講清楚，犧牲國人健康到底換到什麼？
朱立倫說，故宮國寶是屬於中華民國和全體國人的國寶，提醒民進黨不要一遇到中華民國就講贅字，但講到故宮就變成國寶。不要忘了這是中華民國的國寶， 呼籲民進黨政府不要動不動就把中華文化和中華民國切割，「我們是中華文化的傳人」。
對於行政院長蘇貞昌說故宮資產是台灣國家的。朱立倫認為，蘇貞昌應該大方的講出來所有館藏是屬於中華民國，不管是翠玉白菜還是肉形石都是中華民國的國寶。
話鋒一轉，媒體詢問豬看到肉形石有沒有想到美國豬？朱立倫說，看到肉形石很確定它看起來非常健康安心，絕對不含瘦肉精，是健康的肉形石。現在每位民眾最關心的一件事就是食安，看到肉形石就覺得還是要吃傳統的台灣豬，不要吃瘦肉精比較健康，呼籲大家支持台灣豬。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言