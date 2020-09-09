曾玟學親上節目解釋戀情 主持人笑虧：粉絲要你別欺負品妤

甫退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學遭爆與民進黨立委賴品妤熱戀，他透過臉書向外界回應「在私領域上請給我們一點空間」。昨（8日）晚曾玟學則出席直播節目「深夜抬槓」正式談及與賴品妤的戀情。

對於戀情曝光，曾玟學表示，其實很早就做好心理準備，這在政治圈內不是秘密，時代力量很多人都知道了，「我們平常其實在外面本來就沒有躲躲藏藏，即使被拍到也是很日常的互動」。

不過，曾玟學在今年2月曾表示有個「論及婚嫁的女友」，但現在又變成「乘龍快婿」，他對此回應年初時就與對方和平分手了。

他提到，「跟品妤比較熟都是在之後，其實我們在2014年就認識了」，他表示自己已經32歲，年紀不小了，身邊的朋友都很多都邁向人生下個階段，雖然以前覺得不需要結婚，但在苗栗沒有親友，覺得自己一個人很孤單，所以希望未來的另外一半能理解他的工作，且年紀相近、價值觀一致，「剛好品妤就出現了，這絕對不是執政黨的陰謀」。

他大方承認「我們都覺得彼此是適合對方的人」，但他也強調，他在年初與前女友分手，絕對沒有劈腿、精神出軌，「一切都是好好告一段落後，單身了一陣子，不算很久的時間，就跟她在一起了」，往前推算大約是這幾個月的時間。

他也提到，賴品妤的粉絲是他的數十倍以上，知名度非常高，我們每次出去都會被認出來，「在今天之後，也希望大家未來在路上遇到我們，就把我們當成一般人就好，希望大家對我們投以『溫暖的視線』」。最後他也大方放閃告白，表示公領域的賴品妤是大家的，但私領域的賴品妤是屬於他的。

對於「品學戀」曝光，雖然讓許多粉絲們都心碎了，但網友們還是紛紛給予祝福，主持人黃豪平就在節目中笑虧，見過有粉絲留言「玟學～不要欺負我們家品妤！」也有人會反過來虧「拜託！品妤說不定會欺負我們家玟學呢！」，網友們可愛的反應也逗笑曾玟學與在場主持人。