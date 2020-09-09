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丁允恭被爆新聞局當砲房 王淺秋驚呼：這味太噁心了！
總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，在任職高雄市新聞局長期間與她交往，逼她墮胎，且劈腿多人。前新聞局長王淺秋在臉書驚呼，想到她也用了那個辦公室一段時間，後面有一間有床的休息室，一踏進那空間就覺得有濃濃陳年煙味和霉味，現在才知道原來還有這一味，真是太噁心了！
王淺秋說，一早看到新聞忍不住驚呼連連，總統府發言人丁允恭被爆料劈腿4女，最可怕的是居然先前還多次把高雄市政府新聞局長辦公室拿來開房間！「我的媽呀！立刻想到我也用了那個辦公室一段時間，後面有一間有床的休息室，當時一踏進那空間就覺得裡頭有濃濃的陳年煙味還有霉味，現在才知道原來還有這一味！真是太噁心了！」
王淺秋說，還好後來辦公室換到了鳳山，新辦公室也沒設休息室，反正根本沒有時間休息。難怪也擔任過總統府發言人的羅智強會說，我們工作當時都忙得要死，一天接超過百通電話，連聲讚嘆民進黨政府的發言人真是「時間管理大師」。
前新聞局鄭照新也說，今天他成為當紅話題受訪關係人的理由，是他碰過最離奇的了。還說他都在茶几批公文，新聞局的同仁都很優秀。
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