鄭麗文：丁允恭久留府是國恥 蔡英文也被渣男吸引？

總統府發言人丁允恭因桃色風波，上午請辭獲准。國民黨團首席副書記長鄭麗文上午表示，這樣的人可以在總統府中這麼久，真的是國恥，批評蔡英文總統應該檢討用人哲學，會重用丁這種人，難道是因丁可不顧形象、沒有是非、幫他打擊異己？

鄭麗文揶揄，丁允恭是蔡英文總統愛將，但蔡是看上丁哪一點？難道也被渣男吸引？如果今天總統用人都是這種邏輯，其實就是鼓勵東廠橫行。

鄭麗文說，丁允恭在總統府裏面發生爭議言行、離譜動作已不是第一次，早就應該下台；也質疑當時是誰把丁允恭塞給蔡英文？有這種渣男長期在總統府，領國家高薪厚祿，做很大的官，教壞囝仔大小，是非常負面的示範。

鄭麗文批評，丁允恭這次的行為就是典型的職場性騷擾，透過權力關係，來達到性目的，並不是正常的男歡女愛；認為這種人最可恥可惡，沒辦法以正常方式示愛，只能用權力欺壓弱小，就算丁有總統當後盾，受害女性也應勇敢向丁說不。

國民黨立委陳玉珍也說，在高位者利用職權產生的相關影響力，欺騙周圍女性的情感，非常不可取；認為任何人都不應用職位上魅力，特別是這次事件又牽扯到代表國家的總統府，傷害總統府形象很大，令人遺憾。