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戀情曝光首露面 賴品妤：有伴大家都很快樂吧

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
民進黨立委賴品妤。圖/取自賴品妤IG
民進黨立委賴品妤。圖/取自賴品妤IG

民進黨立委賴品妤被媒體直擊與前陣子退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學熱戀。經媒體披露後，賴品妤上午首度露面，她說，兩人認識很多年，她對曾玟學印象很好，覺得他是個工作認真、可靠的夥伴。

賴品妤昨日在臉書證實戀情，她貼文寫到「謝謝大家的關心與祝福，私領域請給我跟玟學一點空間，公領域上我們彼此都會繼續努力品學兼優」。

賴品妤上午出席給「18歲的你質詢立委！—降低年齡限制主流化」座談會，被問到是否談戀愛、心情很好，賴品妤說，這是個滿有趣的問題，立法院113席立委，有伴侶的人多過沒伴侶的人，大家都滿開心的吧。

被問及何時開始交往？她想了一下表示有一陣子，兩人在學運時代認識，已經認識很多年，她對曾印象滿好，覺得工作很認真，是可靠的夥伴。被媒體拍到，她說，之前也想過不無可能，但這不是她可以控制的事情，順其自然，請大家給她一點空間。她也不會特別注意在公開場合互動，平常怎麼互動就怎麼互動。

她自己是否認同兩人「品學兼優」，賴品妤說，她覺得滿好玩的，大家總是要下一些註解，當她看到品學兼優覺得滿好玩，就拿來用。

對於傳出兩人交往是曾玫學退黨動機，曾退黨其實是要去當「新潮流的乘龍快婿」。賴品妤駁斥這是無稽之談，這些人很奇怪，會因為伴侶就決定自己在組織或工作要怎樣嗎？如果會這樣，不適合從政。賴品妤說，曾學玟退黨時，沒有特別和她講，那是曾自己的公事，退不退黨，自己都會支持他。

此外，賴品妤也反嗆時代力量立委邱顯智妻子要她好好問政，不要整天露胸穿新衣的新聞。賴品妤說，她支持每個人穿自己想穿的樣子，不知道為什麼有這樣子的發言。

賴品妤 時代力量 曾玟學 邱顯智 民進黨 學運

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