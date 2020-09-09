蔣萬安第4名 台北市長人選「空戰」實力排名揭曉

文／葛緯詩

《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，2022台北市長選戰如果藍營派出蔣萬安，綠營推派衛福部長陳時中或基隆市長林右昌，蔣萬安分別會以4.6個百分點險勝，以及19.8個百分點大勝；藍營內部的支持度蔣萬安也以42.5%勝過羅智強的12.5％，是下屆台北市長呼聲最高的人選。但從網路聲量的「空戰」實力來分析近半年（2020/06/10~2020/09/07）陳時中聲量以43.77%奪冠，羅智強36.32%緊追在後，蔣萬安只有5.89%。

▲陳時中聲量68萬7794筆，羅智強聲量57萬781筆，黃國昌19萬9903筆，蔣萬安9萬2544筆，林右昌1萬6708筆以及黃珊珊3803筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/06/10~2020/09/07)





網路聲量陳時中奪冠 好感度林右昌最高



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，陳時中因為在防疫表現上受到肯定，今年一舉躍升為人氣最高的政治人物，高人氣也成為網路直播的流量保證，因此被網友封為「最強業配王」。近期隨著國內疫情趨緩雖然聲量略微下滑，但是因為彰化普篩爭議下令要政風調查，以及針對美豬美牛解禁說願帶頭吃，讓他網路聲量再衝高至68萬7794筆，網路好感度受到影響。相較綠營另一大熱門人選基隆市長林右昌，網路聲量雖然只有1萬6708筆，但沒有太多爭議讓林右昌網路好感度奪冠。

▲觀察網路好感度，林右昌28.65%居冠，另外依序為羅智強20.12%、蔣萬安19.25%、陳時中12.00%、黃國昌12.14%、黃珊珊12.67%。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2020/06/10~2020/09/07)





若分析網友討論陳時中選台北市長的反應，陳時中雖然聲量高，但網路上對於選市長的討論跟期待並不多，所以選市長的聲量僅有3249筆，佔個人全部聲量的0.51%。不過聲量雖然不高，大家對陳時中選市長的好感度，比整體來得高，從個人整體聲量好感度12%微幅上升至13.25%。

▲陳時中的網路聲量極高，但對於是否投入台北市長選戰尚未明確表態，選市長的討論不多。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2020/06/10~2020/09/07)





小黨聲量低 台北市長選戰重回藍綠對決



黃國昌聲量19萬9903筆超越蔣萬安9萬2544筆，但幾乎都是時代力量的負面消息，包含錄音檔外流事件，以及面臨時代力量分崩離析的存亡之秋，才讓關注度又回到他身上，且多為爭議事件影響。

黃珊珊從大巨蛋爭議到六都首長防疫滿意度北市名次倒數，王世堅一句「沒事柯文哲，有事黃珊珊」，雖然讓外界看到黃珊珊肩負台北市政的重任，卻還是不免被柯文哲網路高爭議所拖累，只要有台北市相關負面事件，網友都會提到是她在扛責，實際上替她抱屈的成分居多，但網路聲量為六人最低。





蔣萬安支持度高 「空戰」實力是罩門



藍營內部蔣萬安支持度勝過羅智強，但羅智強聲量57萬781筆，蔣萬安9萬2544筆只有羅智強的近六分之一，主要是羅智強的聲量幾乎都來自於個人110萬粉絲數的粉絲專頁，相較之下蔣萬安的粉絲專頁僅26萬人，差距直接反映在雙方「空戰」實力表現的網路聲量。

蔣萬安網路聲量相對較低，不過在《ETtoday新聞雲》民調公布與被國民黨北市黨部主委證實會參選後，外界一面倒看好的樂觀選情，支持者的聲音從線下轉換為網路聲量，反向推動個人網路好感度也有不錯的表現，不過未來若真的投入選戰，如何彌補「空戰」實力會是最大挑戰。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年06月10日至2020年09月07日。