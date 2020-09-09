快訊

國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丁允恭遭爆劈腿請辭 藍委：就看陳菊怎麼查辦愛將

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
總統府發言人丁允恭遭爆料，曾劈腿4人且逼前女友墮胎。對此，他已向蔡英文總統請辭獲准。 圖／聯合報系資料照片
總統府發言人丁允恭遭爆料，曾劈腿4人且逼前女友墮胎。對此，他已向蔡英文總統請辭獲准。 圖／聯合報系資料照片

總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，且逼她墮胎，同時劈腿多人。丁允恭稍早透過總統府代發聲明，請辭總統府發言人一職。國民黨立委陳以信今批評，陳菊擔任高雄市長的官行徑如此大膽，「現在就來看監察院長陳菊會如何查辦？」

藍委葉毓蘭指出，看到丁允恭因緋聞一事請辭感到不可思議，更無法忍受此人居然代表過總統和行政院長發言。她也說，丁允恭在高雄市政府，把新聞局局長室都搞成炮房了，「這些日子以來，他在行政院和總統府是否有進行「改造」運動，政風單位應該查明。」

葉毓蘭也批評，更別說丁允恭當時是新聞局長，和新聞記者搞在一起，明顯觸犯刑法第228條假藉職權與機會性交罪，除了檢察官應該調查，民進黨政府也應啟動政風調查還總統府行政院淸白。藍委魯明哲也批評，這是繼綠委蘇震清之後，「小英團隊的老鼠屎又一坨」。

藍委陳以信指出，根據「公務員服務法」第5條，公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為。他說，就來看陳菊怎麼辦當年愛將丁允恭。

總統府發言人 丁允恭 行政院 陳菊 高雄市 葉毓蘭 國民黨 陳以信

延伸閱讀

遭爆在局長室嘿休、逼墮胎 丁允恭辭總統府發言人

前女友爆料在局長室發生性關係、逼墮胎 丁允恭今請辭獲准

陳菊：被害者正義很重要 但死刑犯生命也只有一次

若能換台美恢復邦交 葉毓蘭酸：願每天吃瘦肉精美豬

相關新聞

前女友爆料在局長室發生性關係、逼墮胎 丁允恭今請辭獲准

總統府發言人丁允恭今遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，且逼她墮胎，同時劈腿多人。對此，丁允恭已向總統蔡英文請辭獲允淮。

丁允恭遭爆劈腿請辭 藍委：就看陳菊怎麼查辦愛將

總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，且逼她墮胎，同時劈腿多人。丁允恭稍早透過總統府代發聲明，請辭總統府發言人一職。國民黨立委陳以信今批評，陳菊擔任高雄市長的官行徑如此大膽，「現在就來看監察院長陳菊會如何查辦？」

國中新課綱中國史大縮水？台師大教授：去中國化明顯

國中歷史新課綱，中國史大縮水，且課綱「略古詳今」的原則，使得不少教科書刪減三國鼎立、魏晉南北朝，連平民皇帝劉邦的故事都消失。教育部長潘文忠說，新課綱歷史非「去中國化」，而是強調台灣與周邊區域的關聯性，以培養學生成為世界公民。

台灣人的自治夢：曾震動全島的「治警事件」發生了什麼事？

1920年代以來，總督府面對的是一個全新的反抗型態：這些反抗者並非社會底層的勞苦大眾，反而多是地主、仕紳、知識分子；他們不訴諸武裝暴力，而是以文字、演說為手段；他們並未主張推翻日本統治，而是要求獲得帝國人民應有的權利與地位。他們的訴求與行動完全合法，總督府有什麼理由禁止？遇上這樣前所未見的反抗行動，總督府當局一時之間，還真不知道該怎麼應付。

影／于北辰：我是黨改革的烏鴉 不是絆腳石

國民黨黃復興黨部主委臧幼俠撤換黃國園黨部主委于北辰引發茶壺裡的風暴，黃國園黨部基層幹部四人不滿臧幼俠上任以來的作風，集體請辭黨工職務。于北辰今早接受媒體訪問表示，他承認在國民黨的改革過程自己是烏鴉，但絕對不是絆腳石。

兩岸血緣切不斷 孫大千：民進黨發起台版文化大革命？

前立委孫大千在臉書指出，民進黨為了落實階段性台獨的工作，正在處心積慮地把台灣和中國大陸之間的血緣、歷史和文化的連結逐步切斷，他質疑，這是台灣版的「文化大革命」嗎？

于北辰：江啟臣致電抱歉 說自己是失職不負責任的主席

黃復興桃園黃國園前主委于北辰前天遭黃復興黨部主委臧幼俠免職，于上午在廣播節目透露，黨主席江啟臣昨天致電向他感謝和抱歉，說自己是失職不負責任的黨主席，一開始竟不知道他被拔除職務，但希望他能繼續留在國民黨；于北辰保證他絕對不會退出國民黨，並預告會成立一個關懷協會繼續深耕桃園，未來會更大鳴大放，做國民黨的防腐劑。

曾來台當交換學生 布拉格市長：最懷念海鮮炒麵

捷克首都布拉格市長賀瑞普日前訪台，稱自己是「台北市民」。他接受節目專訪時表示，2005年曾來台當交換學生，最愛台北101，最懷念海鮮炒麵，被提名「最帥市長」有點不好意思。

陳水扁：政府要抓勞工開刀 可憐勞工的荷包又要失血了

蔡政府要調漲勞保費率，也擬砍勞保月退金，前總統陳水扁今天在臉書、Line群組談他當立委、台北市長、總統時推動的勞工政策，並表達看到政府「要抓勞工開刀」，不免為勞工憂心。

新聞幕後／于北辰解職 爆「黨內有黨」爭議

國民黨黃復黨部解除桃園黃國園黨部主委于北辰職務，讓黃復興定位問題，再度引發關注。中常委黃敬平請辭，基層反彈。于北辰解職令...

美前亞太助卿：川普挺台是對抗北京手段

美國前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）昨天表示，必須跟進蔡英文總統加強台灣國防的努力，讓中國共產...

人權會職權法草案 監院通過

監察院昨天院會通過「國家人權委員會職權行使法草案」及監察法第廿六條修正草案，賦予調查中案件得適度公開的法源，盼監院能進一...

熱門新聞

前女友爆料在局長室發生性關係、逼墮胎 丁允恭今請辭獲准

康軒董事長居檢外出發聲明道歉 爆料者是公司主管家人！

于北辰遭黃復興解職 孫大千籲：別因誤會錯殺忠臣

從陸返台！康軒董事長居家檢疫期外出 新北市衛生局開罰

受試者出現嚴重不良反應！阿斯特捷利康暫停疫苗試驗

為于北辰抱不平 桃市議員黃敬平辭國民黨中常委

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。