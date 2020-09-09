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丁允恭遭爆劈腿請辭 藍委：就看陳菊怎麼查辦愛將
總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，且逼她墮胎，同時劈腿多人。丁允恭稍早透過總統府代發聲明，請辭總統府發言人一職。國民黨立委陳以信今批評，陳菊擔任高雄市長的官行徑如此大膽，「現在就來看監察院長陳菊會如何查辦？」
藍委葉毓蘭指出，看到丁允恭因緋聞一事請辭感到不可思議，更無法忍受此人居然代表過總統和行政院長發言。她也說，丁允恭在高雄市政府，把新聞局局長室都搞成炮房了，「這些日子以來，他在行政院和總統府是否有進行「改造」運動，政風單位應該查明。」
葉毓蘭也批評，更別說丁允恭當時是新聞局長，和新聞記者搞在一起，明顯觸犯刑法第228條假藉職權與機會性交罪，除了檢察官應該調查，民進黨政府也應啟動政風調查還總統府行政院淸白。藍委魯明哲也批評，這是繼綠委蘇震清之後，「小英團隊的老鼠屎又一坨」。
藍委陳以信指出，根據「公務員服務法」第5條，公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽之行為。他說，就來看陳菊怎麼辦當年愛將丁允恭。
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