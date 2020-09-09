國中新課綱中國史大縮水？台師大教授：去中國化明顯

國中歷史新課綱，中國史大縮水，且課綱「略古詳今」的原則，使得不少教科書刪減三國鼎立、魏晉南北朝，連平民皇帝劉邦的故事都消失。教育部長潘文忠說，新課綱歷史非「去中國化」，而是強調台灣與周邊區域的關聯性，以培養學生成為世界公民。

對此，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，台灣去「中國化」的趨勢越來越明顯，儘管主其事的教育部口口聲聲，幾乎要賭咒發誓以自清了，但明眼人早就已經看穿了這樣的把戲。

林保淳發文指出，反正政權牢牢掌握在我手中，所謂的課審委員都由我來挑選，把一些卓有見識卻「食中不化」的人剔除出去，再援引一些不識不知、根本連「人文」二字怎麼寫都不曉得，但卻「精忠報台」的毛頭小鬼來當投票部隊，即便「課審」已有決議，也還可以翻盤重議，社會上對聲浪再大，依舊我行我素，視若無睹，一副「要不然你你要怎樣」的模樣，如此政府、如此教育部，真的是拿他一點辦法都沒有了。

當三國、武則天、貞觀之治、安史之亂都一一在歷史上消滅了以後，以後《三國演義》、《一代女王》、《玄武門之變》、《長恨歌》等相關的小說、戲劇、詩歌，當然也就不必去讀了，唐宋八大家，何有於我哉？顧炎武的〈廉恥〉，又何須再廢唇舌？「義和團」是別人家的事，「甲午戰爭」成了台灣最寶貴的護身符；日本人建設台灣，當感恩戴德，二二八恥辱，仇恨永遠不能忘。

自來專制政體，每以「愚民」為要務，而「愚民」最重要的手段，就是透過教育的方式，讓百姓知道執政者所想讓你知道的事，當我們大罵對岸在扭曲歷史的時候，我們的政府不但正一步步的往這條路上走，更索性消滅了歷史起來，當「覺青」成了「絕清」之後，就大功告成，鐵打的江山就如磐如石，不可搖撼了。

以前在刪減文言文的時候，一直嘈嚷著文言文是「死」的、「僵化」的，現代學生沒有時間，也殊無必要去讀這些東西，美其名是減輕學生的負擔，可是任誰都知道，考上大學，尤其是前段班的大學，學生為了應付考試，時間花得最多的，其實還是英文和數學，現在可好了，目的達成了，連這個也不講了，反正我就是要這樣，不服氣？有本事選舉定輸贏啊！

在台灣，「升學主義」已成過去式，只要你想讀，考個18分以下，一樣可以是堂堂皇皇的大學生；台灣現在是「選舉主義」，一切事務，都以選舉為唯一考量，也以對選舉有無好處，為一切施政的原則。優勝劣敗，無關知識、無關學問、無關人品、無關道德，贏者全拿，輸者盡沒，沒看清這點，再如何攘臂而呼、挺身而出，都是枉然。

文化？能值幾個錢？最多打個幌子，可以撈一些好處而已；歷史？豈不是誰贏了誰來編寫？我愛給你什麼，你就乖乖接受什麼。文史於我何有哉？萬鴉聲中，我看還是緘默以自保吧！