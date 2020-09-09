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兩岸血緣切不斷 孫大千：民進黨發起台版文化大革命？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千在臉書指出，民進黨為了落實階段性台獨的工作，正在處心積慮地把台灣和中國大陸之間的血緣、歷史和文化的連結逐步切斷。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千在臉書指出，民進黨為了落實階段性台獨的工作，正在處心積慮地把台灣和中國大陸之間的血緣、歷史和文化的連結逐步切斷。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書指出，民進黨為了落實階段性台獨的工作，正在處心積慮地把台灣和中國大陸之間的血緣、歷史和文化的連結逐步切斷，他質疑，這是台灣版的「文化大革命」嗎？

孫大千說，兩岸之間有許多連結是民進黨再怎麼切也切不斷的。台灣人民不管先來後到，絕大部分民眾的祖籍都是源自於中國大陸，民進黨沒有辦法強迫大家更改族譜和祖宗牌位；再者，台灣民間信仰所祭拜的眾神諸佛，皆是流傳自中國大陸，民進黨沒有辦法強迫台灣人民去改拜日本的神明，或者去信奉南島住民的神明。

孫大千表示，年輕世代所熱衷的手遊，不管是「三國群英傳」或者是「金庸群俠傳」，都是以中國的歷史文化為背景，民進黨可以把歷史課本中的中國歷史全部刪除，卻無法改變年輕世代的手遊喜好。而且許多經典的國際影視作品都是以中國的歷史事蹟為劇本大綱，民進黨可以讓年輕學子在課堂中完全去中國化，卻沒有辦法禁止迪士尼的「花木蘭」在台灣上映，也沒有辦法限制民眾收看「後宮甄嬛傳」。

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