于北辰：江啟臣致電抱歉 說自己是失職不負責任的主席

黃復興桃園黃國園前主委于北辰前天遭黃復興黨部主委臧幼俠免職，于上午在廣播節目透露，黨主席江啟臣昨天致電向他感謝和抱歉，說自己是失職不負責任的黨主席，一開始竟不知道他被拔除職務，但希望他能繼續留在國民黨；于北辰保證他絕對不會退出國民黨，並預告會成立一個關懷協會繼續深耕桃園，未來會更大鳴大放，做國民黨的防腐劑。

于北辰表示，他與臧幼俠從7月出的立法院衝突後就沒聯絡了。他回憶，當時到了抗議第三天，他問臧立法院要做什麼，他才跟他說人已經散了，不用來了，自己有在群組裡講過，但臧在群組說的是「保留火種，蓄勢待發，這是不用來的意思嗎？」因此他告知這種沒有計畫的動員讓他很難做事，以後恕難從命。

于說，前幾天臧幼俠拿一封信給黨工指是活動信函，結果他一打開竟是免職令，上面沒有任何理由，接到人令後3小時生效；後來他去國民黨黨部，結果臧跟他玩躲貓貓就是不出來。臧說沒這麼早免職他是為了輔選李眉蓁而忍，媒體去訪問他，他還說長官跟下屬爭執是正常的，結果背後卻小動作，動員副主委和秘書投書風傳媒，為什麼不直球對決？

于北辰表示，江啟臣昨天致電告訴他很抱歉，指自己是一個不負責任的黨主席，一開始竟然不知道他遭免職，兩人在電話裡講了40幾分鐘，江也對他說了很多感謝的話，並希望他繼續留在國民黨，他也被江啟臣感動了。于北辰說，自己不會離開國民黨，但會大鳴大放，未來會成立一個關懷協會繼續關心桃園，「我要做國民黨的防腐劑」，反正臧都叫他當網紅了，他笑說「直播主比將軍難做耶」。

主持人詢問江啟臣為何不把他找回來？于北辰坦言，江說如果把他找回來就等於免職臧幼俠，于認為，臧拋出要免職就是在逼江啟臣二選一、左右為難。主持人接著問于，那明年黨主席挺誰，于未表態挺江，僅說誰能讓國民黨升級就支持誰。