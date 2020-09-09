陳水扁：政府要抓勞工開刀 可憐勞工的荷包又要失血了

蔡政府要調漲勞保費率，也擬砍勞保月退金，前總統陳水扁今天在臉書、LINE群組談他當立委、台北市長、總統時推動的勞工政策，並表達看到政府「要抓勞工開刀」，不免為勞工憂心。

陳水扁在臉書貼出當立委時走出立法院的一張照片，表示那是他從台北市長到總統4次選舉都使用的招牌照，是1992年11月12日時任立委的他參加「三法一案行動委員會」發起的「1112工人鬥陣大遊行」，當時的勞動三法是「勞動基準法」、「工會法」及「勞資爭議處理法」，地點在立院院群賢樓旁邊的濟南路上，他手拿勞動三法的相關資料，被著名攝影記者謝三泰意外拍到，特別喜歡。

陳水扁表示，他也期勉要像照片一樣，做個「正義認真專業」的立委；「快樂雜望」 的市長；充滿信心活力，具「領導力、決斷力、執行力」的總統。

「阿扁才會推動一連串的勞工福利政策，諸如縮短工時，實施職災勞工保護法、就業保險法，同時推動可攜帶式的勞退新制，讓勞工不再擔心因年資中斷領不到退休金。」陳水扁說，身為長工之子的他，看到政府要抓勞工開刀，勞保費率明年如果調漲，可憐勞工的荷包又要失血了，不免憂心忡忡。