抓包陳時中美豬牛說詞反覆 民眾黨嗆：為了保烏紗帽

美豬牛進口明年解禁。台灣民眾黨在臉書表示，衛福部長陳時中過去針對美豬議題的發言，過去稱「若不安全，衛福部絕對會說NO」，如今卻支持開放進口，堪稱跨時空打臉自己。

民眾黨表示，身為衛福部長，陳時中應該以自身專業道德，用最中立的立場為國人的健康把關，並成為食安問題的照妖鏡，而不是以自己的職位與聲量，用身不由己當作理由，為國家不合理的政策背書。

民眾黨說，2017年的陳時中，曾經信誓旦旦地說，「衛福部的職責就是為食安把關，如果不安全，衛福部絕對會說ＮＯ，堵上烏紗帽也在所不惜」；曾幾何時，變成了現在「我也是不得已，只好帶頭吃美豬」，隨後又稱並沒有要帶頭吃美豬、說詞反覆的衛福部長。

民眾黨指出，現在相關部會官員，一個個為了自己的烏紗帽及政治考量，做出不利人民且不合時宜的決定，成為一場大型的官場現形實境秀，「請民進黨把當初在野時，以民為本的初衷找回來吧」。

民眾黨表示，黨團在4日的法案小組會議通過「學校衛生法第二十三條」、「幼兒教育及照顧法第二十五條」、「兒童及少年福利與權益保障法第八十三條」等三項修正草案，要嚴格規範禁止使用含乙型受體素、基因改造之生鮮食材及其初級加工品、相關產製品，積極補破網，也請民進黨政府跟進，為人民把關食品安全的風險。