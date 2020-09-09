前女友爆料在局長室發生性關係、逼墮胎 丁允恭今請辭獲准

國民黨黃復興黨部昨天閃電撤換黃國園（桃園）支黨部主委于北辰。昨晚于北辰透過臉書表示，自己雖然有預料可能被解職，但黨中央至少該電話告知理由，而非只來一張書面命令。他也批評，國民黨至今還是一群老人說了算，真的完蛋。黃復興黨部人士則表示，于7月1日公然在網站辱罵上司，就已經被糾正，但仍不願改善，因為高雄市長補選、黨代表大會，才延至9月7號處理。

2020-09-08 19:55