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前女友爆料在局長室發生性關係、逼墮胎 丁允恭今請辭獲准
總統府發言人丁允恭今遭前女友爆料，在任職高雄市政府新聞局長期間與她交往，且逼她墮胎，同時劈腿多人。對此，丁允恭已向蔡英文總統請辭獲允准。
據《鏡週刊》爆料，丁允恭前女友Y女曾與丁在他擔任高雄市政府新聞局長時交往，Y女當時為電視台記者，曾多次與丁在上班時間於局長室發生性關係，她懷孕後還逼她墮胎。同時曝出她與丁在LINE上的鹹溼對話紀錄，並爆料他訂婚後謊稱單身與她交往，期間劈腿多位女性。
對此，丁允恭表示已向蔡英文總統請辭。據《ETtoday》報導，丁允恭認為爆料內容未盡傳實，但他的行為確有違反社會期待之處，造成同仁、長官及各界困擾，深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，已獲蔡英文允准。
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