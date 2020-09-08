【即時短評】前瞻2.0大砍軌道建設 說好的願景呢？

前瞻基礎建設後續四年預算日前在立法院通過，國發會昨宣布將編列五一○○億元，然而被視為前瞻建設重中之重的軌道建設預算卻明顯向下調整，砍半超過兩千億元，令人意外。

猶記當年蔡政府推動軌道建設，時任交通部長賀陳旦指出，在民國一○六年至一一三年執行期，預計平均每年可以創造達二・一萬至二・六萬人的工作機會，可帶來國內產值約七千億元，並促進產業轉型與升級。

除了創造經濟效益，蔡政府更大肆宣傳，目標是「八年以後，不必再羨慕日本」，欲建立完善的交通系統，更提高視野，強調是要縮短城鄉差距，更「對整個國體規畫是有意義的事情」。如今軌道建設預算遭砍，讓人不禁懷疑前瞻的願景，還能否如期達成？

尤其是立法院預算中心過去所做的報告指出，前瞻計畫第一期特別預算編列的廿一項軌道建設規畫作業計畫中，預算執行率不彰。如此也讓人不得不懷疑，在面臨地方政府未必能籌措到配合款，以及相關前置作業導致軌道建設進度緩慢的情況下，前瞻預算2.0被迫把資源另挪別用。

除了在野黨擔心「綁樁」、質疑「二○二二選舉提前開打」等政治解讀之外，軌道建設作為前瞻計畫的骨幹，現在預算減半，毋寧是一大警訊，警告相關建設工程的延宕與拖延，來不及準時完工。而後續進度的延遲，更象徵必須繼續燒錢，持續投入無盡的預算，直到建設完竣為止，不只是拖累中央的財政，更將成為地方政府的累贅。