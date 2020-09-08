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雲林縣議會前秘書長張耀文非法傾倒廢棄物 監院彈劾

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
雲林縣議會前秘書長張耀文非法傾倒廢棄物，監院通過彈劾。圖／報系資料照
雲林縣議會前秘書長張耀文非法傾倒廢棄物，監院通過彈劾。圖／報系資料照

監察院今天表示，雲林縣議會前秘書長張耀文在職期間，持續非法傾倒廢棄物，經司法判決在案，且張耀文犯行動機僅為獲取股東分紅利益，足以讓公務機關損失名譽，因此在昨天以13票全數通過監察委員蔡崇義、葉宜津所提彈劾案，將移送懲戒法院審理。

蔡崇義、葉宜津表示，張耀文於任職縣議會秘書長期間，又身兼富仕得公司之股東，在知悉知富仕得公司有收受一般事業廢棄物情況下，竟未依廢棄物處理許可文件內容處理廢棄物，涉犯非法傾倒，且犯行持續。

查案監委指出，張耀文得知富仕得公司將遭雲林縣政府廢止處理許可證一節後，還北上向環保署進行不當請託、關說，以持續其非法傾倒廢棄物行為，繼續牟取不法利益，誠屬不該。

查案監委說明，張耀文違法情節重大，有依照公務員懲戒法第2條應受懲戒事由及有懲戒之必要，因此依職權對張耀文提出彈劾，並經審查通過，移送懲戒法院審理。

廢棄物 葉宜津 公務員

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