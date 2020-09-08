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于北辰遭黃復興解職 孫大千籲：別因誤會錯殺忠臣
國民黨原黃復興桃園黃國園黨部主委于北辰因在臉書多次直播批評黃復興黨部遭撤換。前立委孫大千在臉書呼籲國民黨主席江啟臣，慎重考慮于北辰的解職案，「因為誤會而錯殺忠臣，不但親痛仇快，更是自毁長城，請黨中央三思」。
孫大千表示，于北辰是當前黨內幹部中的優秀人才，不但有衝勁活力，更有論述能力，可以在談話性節目中為國民黨挺身辯護，也可以在直播節目中為國民黨傳播理念，絕對是國民黨的重要戰將。
孫大千強調，年輕化是國民黨轉型改革的重要目標；多元活潑，有容乃大，才能夠廣納各界的年輕人才，如果黨內連一點點的批評都無法容忍，那是走回頭路，會變成一言堂，「選戰可以打敗，但是改革不應該停止」。
孫說，于北辰的去留，將會成為外界觀察國民黨是否能夠堅持改革的重要指標，于北辰可以坦然面對，雲淡風輕，但是千千萬萬期待國民黨能夠浴火重生的黨員，絕對無法坐視不管；因為誤會而錯殺忠臣，不但親痛仇快，更是自毁長城，請黨中央三思。
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