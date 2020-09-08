AIT邀國民黨立委餐敍敏感？ 江啟臣：還在喬時間
美國在台協會（AIT）副處長谷立言邀請立院外交委員會國民黨立委本10日中午餐敘，國民黨主席江啟臣今天表示，還在約時間，基本上國民黨立委希望能一起參加，「表達我們關心國民健康的意見。」
蔡英文總統宣布開放含瘦肉精美豬、30個月以上美牛進口，國民黨串連各地方議會反對，全代會也啟動反對含瘦肉精美豬進口公投。在此敏感時刻，AIT邀請包括黨主席江啟臣在內的立法院外交及國防委員會國民黨立委馬文君、呂玉玲、陳以信、溫玉霞等5人10日中午到谷立言官邸餐敘。
外傳江啟臣婉拒出席？江啟臣今天出席新社香菇評鑑活動，江啟臣説，還在接洽時間，他強調，「當然會出席」，要看雙方現在什麼樣的時間是比較恰當。
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