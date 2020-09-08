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蔡忠誠接任黃國園黨部主委 于北辰：處分太過粗暴
被稱為「斗內將軍」的網紅、黃國園黨部主委于北辰昨遭黨部依違反「榮譽幹部契約」，解除職務，新主委由陸軍備役少將蔡忠誠接任。于北辰與黃復興黨部主委臧幼俠今天刻意避開，先後出席布達典禮。
于北辰因多次於直播批評黃復興黨部，遭黃復興黨部依言行不良「榮譽幹部契約」開除，于北辰今受訪時表示，自己是在完全不知情的情況下被開除，批評部會的處分太過粗暴，應該提前告知；下一步如何安排，于說，國民黨一直希望黨員開發自媒體領域，自己卻因此而得罪高層被拔除職位，會好好沉澱一下，之後再無黨務可干涉，會繼續當他的網紅。
臧幼俠今於佈達典禮上，親手頒發派任書給蔡忠誠。致詞時感謝于3年來的努力，包括黃國園黨部在黨旗覆棺、拜訪老人生日方面等成效，並請新任主委延續優點，也說蔡經歷豐富，相信蔡能勝任黨務要職，將來必能整合藍色板塊，帶領黨員朝一致的方向前進。
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