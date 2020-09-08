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黃珊珊恐吃蔣萬安票源？ 她點出原因：支持者信賴柯大過於黨

聯合新聞網 / 綜合報導
2022年台北市長選舉，目前國民黨內呼聲最高人選是年初順利連任的國民黨立委蔣萬安（左）；而台北市副市長黃珊珊（右）因民眾黨立委蔡壁如推薦，成為受矚目人選。圖／聯合報系資料照
2022年台北市長選舉，目前國民黨內呼聲最高人選是年初順利連任的國民黨立委蔣萬安（左）；而台北市副市長黃珊珊（右）因民眾黨立委蔡壁如推薦，成為受矚目人選。圖／聯合報系資料照

2022年台北市長選舉話題炒熱，「ETtoday新聞雲」近日公布民調結果顯示，若民進黨由衛福部長陳時中參選，而國民黨由現任立委蔣萬安參選，則蔣萬安小勝陳時中。其中若民眾黨推派台北市副市長黃珊珊參選形成「三腳督」局面，有國民黨選務人士分析，以民眾黨現在偏藍的屬性來看，恐怕會吃掉蔣萬安的票源。

根據《ETtoday新聞雲》報導，國民黨選務人士認為，柯文哲讓黃珊珊成為對外發言窗口，欽點黃珊珊接班的意味濃厚；若2022年形成「三腳督」，民眾黨自從2020年總統大選後，吃不到民進黨的票，逐漸向國民黨靠攏，挖角藍營的前移民署長謝立功擔任秘書長，以民眾黨現在偏藍的屬性來看，對蔣萬安不利。

民進黨北市議員梁文傑7日在《雲端最前線》節目中分析，假設黃珊珊會選，以民眾黨的政黨組成而言，黃珊珊最後可能只剩5%，淪為棄保，因在三腳督的狀況之下，民眾黨的理念、屬性，大部分是藍的。民眾黨發言人楊寶楨則提到，經過這幾次補選發現，其實單一席次的選舉，特別是縣市首長的選舉，其實對我們這些小黨確實是比較不利的，「我們會被『棄保』的效應也是有可能的！」

另在今（8）日《雲端最前線》節目中，民眾黨立委張其祿發表看法，他表示，第三勢力的支持者組成大概是「從淺藍到淺綠」光譜，是審慎思辯的選民，所以他們比較像是已經有信仰的政黨，是台灣中性、理性的選民比較多，他們未必會投給白色勢力，是會看時事、議題或人選去決定，「所以也不是擁有鐵粉型支持者的政黨」。

時事評論員王時齊回應張其祿，她表示，柯文哲一個人就代表全黨，對於經營政黨來說是一個很大的問題，柯文哲沒有一個清楚的位置，使得每次選舉call人的時候call不到人，所以會有4%、10%的呈現，所以才會選不上，以台北而言，有些選民會去支持蔣萬安，為何不支持民眾黨的人？就是因為「支持者對柯文哲的信賴大過於整個政黨」，因此必須要努力克服這一點。

黃珊珊 蔣萬安 柯文哲

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