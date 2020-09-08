陳時中變型男不是最紅！回顧聲量柯文哲勝 網路好感度唐鳳居冠
image source :GQ封面
文／羅文芳
1日《GQ》雜誌邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，推出系列專訪文，並讓陳時中更換上精品服飾，以型男之姿登上雜誌封面，許多網友看了驚呼「帥炸了」、「很有魅力」，事實上近年來有不少時尚雜誌都會與政治人物合作，今天《網路溫度計》就帶您一起來回顧！
＃陳時中
脫下口罩換上GUCCI卡其色風衣、深藍大衣，以及黑框眼鏡，陳時中經由時尚雜誌《GQ》的搭配後，蛻變成型男，「怎麼有一種日劇感」、「日本企業董事長」，但也有人針對近期開放美豬議題留言評論「找個說吃一輩子美豬都不會有事的人來拍照，果然是GQ」。
＃唐鳳
唐鳳不僅受過德國版《GQ》專訪，與專業團隊合作拍攝時裝照，也曾於6月份時也受邀台灣《ELLE》雜誌封面人物，換上GUCCI西裝套裝、連身褲裝，搭配2020 春夏系列的誇張造型墨鏡，搭配厭世臉與平面插畫後製「腦洞大開」，讓網友驚呼「超時尚」、「求墨鏡品牌」。
＃謝龍介
時任國民黨台南市黨部主委的謝龍介，也曾受《ELLE》邀請改造，一掃過去鄉土味十足的「龍介仙」形象，他拿下眼鏡梳上油頭、穿上格紋西裝，中年大叔變成型男大叔，讓許多網友驚艷「被政治耽誤der帥哥!」、「有給他緣投啦！」。
＃柯文哲
2017年台北市長柯文哲不但入選《GQ》年度10大風格男人，與影帝 吳慷仁、歌手盧廣仲、主廚江振誠等人並列，《GQ》也將其西裝風格照，選為封面照片，照片裡穿起西裝的柯文哲高舉書本，透露出自信眼神，並標註其為「另類政治家」，不少網友認為「帥氣」，但也有人覺得「美肌開太大」。
政治人物時尚封面比拼 柯文哲創先鋒聲量居冠
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢顯示，上述四位曾登上時尚雜誌的政治人物中，近三年中以最早的2017年柯文哲為冠，當時共有1483筆相關討論，再來則是2020年9月衛福部長兼中央疫情指揮中心指揮官陳時中的拍攝，共有903筆聲量，其次則是謝龍介（2019年1月）、唐鳳（2020年6月），分別有308則跟243則討論。
▲近三年政治人物登時尚雜誌封面中，2017年的柯文哲創先鋒拿下聲量冠軍1483筆。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2017/9/4～2020/9/2)
IT大臣唐鳳創意時裝封面 網路好感度第一
雖然唐鳳在雜誌封面討論度相較低，但從《KEYPO大數據關鍵引擎》網路好感度顯示，由於唐鳳於《ELLE》封面的呈現，不但展現時尚風格，搭配平面的拼貼活潑設計，並用貼紙的創意形式展現，讓讀者收藏後可以二創，在網路上有不少網友分享自己的作品，引起相關正面討論，使其網路正負評比值(P/N值)高達16.4，其次依序為謝龍介6.24、陳時中2.06。
柯文哲登上《GQ》封面則因為被批「修太大」受不少負面評論，且平時高腰褲顯露出的肚腩，也通通變得平坦，就連柯文哲也自嘲自己也覺得「美肌開太大」，解釋自己化妝品擦完就變那樣，「有打扮有差，化腐朽為神奇」，使柯文哲網路正負評比值較低僅有0.81。
▲唐鳳登上時尚雜誌封面，搭配貼紙形式與平面設計呈現，使其網路好感度最高。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2017/9/4～2020/9/2)
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2017年9月4日至2020年9月2日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治人物時尚雜誌封面』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
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