快訊

華為余承東：鴻蒙手機最快明年出 有80％安卓水準

王金平：蔡總統不希望擦槍走火 國民黨需扮重要角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中變型男不是最紅！回顧聲量柯文哲勝 網路好感度唐鳳居冠

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source :GQ封面

文／羅文芳

1日《GQ》雜誌邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，推出系列專訪文，並讓陳時中更換上精品服飾，以型男之姿登上雜誌封面，許多網友看了驚呼「帥炸了」、「很有魅力」，事實上近年來有不少時尚雜誌都會與政治人物合作，今天《網路溫度計》就帶您一起來回顧！

＃陳時中

脫下口罩換上GUCCI卡其色風衣、深藍大衣，以及黑框眼鏡，陳時中經由時尚雜誌《GQ》的搭配後，蛻變成型男，「怎麼有一種日劇感」、「日本企業董事長」，但也有人針對近期開放美豬議題留言評論「找個說吃一輩子美豬都不會有事的人來拍照，果然是GQ」。


＃唐鳳

唐鳳不僅受過德國版《GQ》專訪，與專業團隊合作拍攝時裝照，也曾於6月份時也受邀台灣《ELLE》雜誌封面人物，換上GUCCI西裝套裝、連身褲裝，搭配2020 春夏系列的誇張造型墨鏡，搭配厭世臉與平面插畫後製「腦洞大開」，讓網友驚呼「超時尚」、「求墨鏡品牌」。

＃謝龍介

時任國民黨台南市黨部主委的謝龍介，也曾受《ELLE》邀請改造，一掃過去鄉土味十足的「龍介仙」形象，他拿下眼鏡梳上油頭、穿上格紋西裝，中年大叔變成型男大叔，讓許多網友驚艷「被政治耽誤der帥哥!」、「有給他緣投啦！」。

柯文哲

2017年台北市長柯文哲不但入選《GQ》年度10大風格男人，與影帝 吳慷仁、歌手盧廣仲、主廚江振誠等人並列，《GQ》也將其西裝風格照，選為封面照片，照片裡穿起西裝的柯文哲高舉書本，透露出自信眼神，並標註其為「另類政治家」，不少網友認為「帥氣」，但也有人覺得「美肌開太大」。

政治人物時尚封面比拼　柯文哲創先鋒聲量居冠

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢顯示，上述四位曾登上時尚雜誌的政治人物中，近三年中以最早的2017年柯文哲為冠，當時共有1483筆相關討論，再來則是2020年9月衛福部長兼中央疫情指揮中心指揮官陳時中的拍攝，共有903筆聲量，其次則是謝龍介（2019年1月）、唐鳳（2020年6月），分別有308則跟243則討論。

▲近三年政治人物登時尚雜誌封面中，2017年的柯文哲創先鋒拿下聲量冠軍1483筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2017/9/4～2020/9/2)

IT大臣唐鳳創意時裝封面　網路好感度第一

雖然唐鳳在雜誌封面討論度相較低，但從《KEYPO大數據關鍵引擎》網路好感度顯示，由於唐鳳於《ELLE》封面的呈現，不但展現時尚風格，搭配平面的拼貼活潑設計，並用貼紙的創意形式展現，讓讀者收藏後可以二創，在網路上有不少網友分享自己的作品，引起相關正面討論，使其網路正負評比值(P/N值)高達16.4，其次依序為謝龍介6.24、陳時中2.06。

柯文哲登上《GQ》封面則因為被批「修太大」受不少負面評論，且平時高腰褲顯露出的肚腩，也通通變得平坦，就連柯文哲也自嘲自己也覺得「美肌開太大」，解釋自己化妝品擦完就變那樣，「有打扮有差，化腐朽為神奇」，使柯文哲網路正負評比值較低僅有0.81。

▲唐鳳登上時尚雜誌封面，搭配貼紙形式與平面設計呈現，使其網路好感度最高。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2017/9/4～2020/9/2)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2017年9月4日至2020年9月2日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『政治人物時尚雜誌封面』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2  網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。


【延伸閱讀】

美豬牛解禁陳時中又來扛！除了健康疑慮網友更不滿「雙標」

名人理財術！父留千萬債呱吉擔　沈玉琳年拼三千萬翻身

紓困3.0上路！哪些人能申請、補貼金額一次看懂

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】

台灣版 https://t.me/dailyviewtw

香港版 https://t.me/dailyviewhk

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

 臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq

 論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus

  新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

柯文哲

延伸閱讀

多國瘦肉精標準採ppm？羅智強逆時中轟：騙到什麼時候

因公殉職技工無關心？北市駁斥：柯文哲親自赴靈堂弔唁

新冠肺炎疫苗 陳時中：110年春季評估緊急授權否

萊劑單位是台灣價值？ 陳時中：台灣95％標準都用ppm

相關新聞

AIT邀國民黨立委餐敍敏感？ 江啟臣：還在喬時間

美國在台協會（AIT）副處長谷立言邀請立院外交委員會國民黨立委本10日中午餐敘，國民黨主席江啟臣今天表示，還在約時間，基...

蔡忠誠接任黃國園黨部主委 于北辰：處分太過粗暴

被稱為「斗內將軍」的網紅、黃國園黨部主委于北辰昨遭黨部依違反「榮譽幹部契約」，解除職務，新主委由陸軍備役少將蔡忠誠接任。...

陳時中變型男不是最紅！回顧聲量柯文哲勝 網路好感度唐鳳居冠

1日《GQ》雜誌邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，推出系列專訪文，並讓陳時中更換上精品服飾，以型男之姿登上雜誌封面，許多網友看了驚呼「帥炸了」、「很有魅力」，事實上近年來有不少時尚雜誌都會與政治人物合作，今天《網路溫度計》就帶您一起來回顧...

影／選北市長？ 林右昌：離選舉還有2年半真的還很久

針對「宅神」朱學恒在「POP搶先爆」節目中指出，「林右昌選台北市長不太行」，「台北市民不太吃那種偏遠小鄉鎮來的人」。基隆...

前白宮國家安全顧問：應在美媒體和好萊塢加強台灣聲音

美國前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）今天表示，必須跟進蔡英文總統加強台灣國防的努力，讓中國共產...

前美國安顧問：應在三大領域強化台灣聲量

前白宮國家安全顧問麥馬斯特今天說，全球終於不再刻意忽視中國對自由、開放社會構成的威脅。他提出應在三大領域強化台灣聲量，包...

韓國瑜再與小內閣聚餐 下一幕大戲前奏？

前市長韓國瑜兩年前隻身到高雄，歷經市長、總統兩次大選，在政壇捲起千堆雪，最後卻遭逾94萬票罷免，仕途暴起暴落、政壇罕見，即使回歸一介平民，仍動見觀瞻。卸任後兩次韓團隊大集合餐聚，核心成員無一不到，這股凝聚的默契讓政壇稱奇，也關注韓的下一步戰場，會在哪裡奮起。

黃復興風暴！不滿臧幼俠撤換于北辰 黃國園幹部集體請辭

國民黨黃復興黨部主委臧幼俠撤換黃國園黨部主委于北辰，黃國園黨部基層幹部不滿臧幼俠上任以來的作風，4人集體請辭黨工職務。

蔡英文：印太區域民主國家須合作 防止侵略行為擴張

蔡英文總統今天表示，安全和經濟發展密不可分，印太區域內理念相近國家應該合作重整供應鏈，打造後疫情時代的繁榮契機來確保區域...

國民黨團：台美若簽BTA須先送立法院審查

國民黨團首席副書記長鄭麗文今天表示，蔡政府若要簽署台美雙邊貿易協定（BTA），必須送立法院審查。過去駐美代表蕭美琴任立委...

被爆與賴品妤熱戀 曾玟學：私領域請給我們一點空間

甫退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學遭爆與民進黨立委賴品妤熱戀，他今天透過臉書回應，「謝謝大家的關心與祝福，在私領域上請給我...

立院新會期 民進黨團規劃最快18日開議

立法院這個會期何時開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，民進黨團規劃在18日或21日開議，下週也將請立法院長游錫...

熱門新聞

柯文哲「美豬窮人吃」引論戰 趙少康與王定宇對賭

賴品妤被爆街頭吻抱曝戀情 新歡曾玟學北上陪五天四夜

于北辰遭國民黨開除 臧幼俠：開直播無中生有批評黃復興黨部

大綠小綠一家親！賴品妤被爆熱戀曾玟學

故宮收入歸藍？陳柏惟：全台有權爭取的人只有他

萊豬零檢出 中央地方大鬥法 嘉市開第一槍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。